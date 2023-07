Passeggeri palermitani bloccati da ieri all’aeroporto di Zante in Grecia per un volo cancellato da Volotea. Sono circa 180 che hanno trascorso molte ore in aeroporto in attesa di essere riprotetti.

“Inizialmente il volo era previsto alle 17.20 di ieri – racconta un passeggero – dapprima il ritorno è stato posticipato fino alla totale cancellazione alle ore 20, con l’invio della compagnia aerea a riprendentarsi l’indomani per il volo previsto alle 12:50. Lo stesso avviso precisava che i viaggiatori avrebbero dovuto anticipare tutte le spese di vitto e alloggio”.

Oggi il volo riprogrammato non è mai partito ed la partenza è prevista per le 23:15. “Stiamo vivendo una grave condizioni di disagio – aggiunge il passeggero bloccato con la famiglia nello scalo – Ci sono molti bambini e neonati, abbandonati e con poche informazioni da parte del vettore, a cui è stato garantito esclusivamente un buono per una fetta di pizza ed una bibita. Al momento non c’è ancora certezza dell’effettività del volo del ritorno”.