Il buco in via Cruillas

Una voragine si è aperta in via Cruillas a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno ispezionati con una particolare telecamera il grosso buco largo un metro e mezzo e profondo oltre 16 metri.

La zona è stata messa in sicurezza ed è previsto un intervento dei tecnici comunali per ripristinare il tratto di strada.

Nessuno è rimasto ferito.

“Grazie agli accertamenti strumentali effettuati oggi dai Vigili del Fuoco, è stato possibile, finalmente, risalire alla causa della formazione della voragine su sede stradale, venutasi a creare circa un mese e mezzo fa davanti al civico 60 di via Cruillas, che ha creato non pochi disagi alla collettività, compresa la deviazione della linea Amat 529.

Si tratta di un pozzo artificiale, di dimensioni 1,5 metri e profondo 16 metri, realizzato tantissimi anni fa, successivamente “tombato” con una copertura che molto probabilmente ha ceduto a causa di ripetuti scavi per la posa di sottoservizi.

Intanto, la Rap ha provveduto al ripristino del transennamento, e nei prossimi giorni, al massimo entro lunedì, provvederà come disposto dal Comune al riempimento della cavità e della sistemazione della pavimentazione stradale.

Immediatamente dopo, chiederemo all’Amat il ripristino della linee 529.

Ringraziamo per il lavoro svolto con grande solerzia e professionalità, gli uomini dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Palermo, infatti, grazie al loro intervento il Comune oltre ad avere contezza della causa del cedimento stradale, adesso sa che tipo di intervento occorre per eliminare definitivamente la voragine e mettere in sicurezza il sito.

Un particolare ringraziamento, lo rivolgiamo all’Architetto Fabio Cittadi, funzionario tecnico dell’Ufficio Infrastrutture del Comune di Palermo, che pur non avendo competenze dirette, ha preso in carico le nostre istanze e quelle dei cittadini, e avvalendosi del supporto tecnico del geologo Dott. Aldo Pisano, si è recato sul posto radunando i settori e aziende del Comune nonché i Vigili del Fuoco”.

Lo dichiarano il consigliere comunale del gruppo “Avanti Insieme”, Massimo Giaconia ed il vicepresidente della Sesta Circoscrizione, Roberto Li Muli.