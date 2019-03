quando il potere del web condiziona la realtà

A Monreale si voterà per il rinnovo dell’amministrazione comunale. La politica che entra nella classe di una scuola elementare. Una evenienza che pare difficile a concretizzarsi, e invece è accaduto davvero, e tutto è documentato da un video di 16 secondi diventato virale sul web.

“Vota Antonè, senza chiederti il perché”, è lo slogan urlato in coro per ben tre volte dai piccoli studenti.

La destinataria di tanta fiducia e affetto è una maestra della scuola, Antonella Lo Presti, aspirante candidata al consiglio comunale di Monreale che adesso rischia conseguenze sul piano disciplinare.

La vicenda viene raccontata dal Giornale di Sicilia di oggi.

Le liste ufficiali dei candidati devono ancora essere presentate, non c’è niente di ufficiale ma la candidatura della maestra appare verosimile.

Che dietro al coro dei bambini ci sia l’iniziativa di una o più mamme non è dato saperlo, ma quanto successo ha fatto indignare molti.

Non si sa chi sia l’autore del video né chi lo abbia postato in rete, ma la dirigente scolastica dell’istituto ha ricevuto una segnalazione ufficiale in merito al suo presunto dovere di vigilanza su un fatto che potrebbe avere risvolti educativi sui bambini.

La preside ha annunciato l’apertura di un’istruttoria con richiesta di chiarimenti e di una possibile procedura disciplinare a carico non solo della Lo Presti, ma potenzialmente di tutti gli insegnanti della classe, dato che – ha osservato in una nota di chiarimento seguita alla segnalazione – si dovrà indagare per risalire a chi abbia registrato le immagini.

Insomma, anche questa volta, il potere del web sta condizionando la realtà.