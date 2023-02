Cocaina e hashish in una casa della Vucciria, arrestato palermitano

Gaetano Ferraro di

25/02/2023

Un palermitano è stato arrestato dalla Polizia dopo che è stato scoperto mentre deteneva in casa una grande quantità di droga. L’accusa nei confronti del palermitano è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti sono entrati nella sua casa e in alcuni immobili di sua pertinenza trovando cocaina e hashish pronta per essere venduta. L’uomo, dopo l’operazione predisposta dagli agenti del commissariato Centro, è stato tratto in arresto e la droga trovata trovato è stato posto sotto sequestro.

L’arresto alla Vucciaria

L’arresto è avvenuto nel quartiere Vucciria dove gli agenti del Commissariato “Centro” hanno predisposto un’attenta attività di osservazione e appostamento all’interno di uno stabile al fine di verificarne una possibile attività di spaccio. Le indagini hanno interessato non solo l’appartamento del sospettato ma anche altri immobili e magazzini di pertinenza, a lui riconducibili.

Il blitz della polizia nella sua casa

Il blitz, condotto dalla Sezione Investigativa del Commissariato con la collaborazione degli agenti della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha permesso di individuare all’interno dell’abitazione dell’uomo, indicata come luogo di un continuo via vai di persone dedite all’acquisto e consumo di sostanze stupefacenti, due sacchetti di cocaina dal peso complessivo di 41 grammi, 15 dosi avvolte in cellophane e due panetti contenenti anch’essi la stessa sostanza per un peso di 210 grammi e infine 7 dosi in cellophane di hashish dal peso di 35 grammi. Nel corso della perquisizione domiciliare i poliziotti hanno trovato anche un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento della droga.

Scatta l’arresto in flagranza di reato per il palermitano

L’uomo è stato dunque arrestato poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga e tutto il materiale rinvenuto è stato posto in sequestro.

L’arresto del giovane è stato in seguito convalidato dal giudice della procura di Palermo.