Notte di follia al Policlinico di Palermo

Notte di paura al Policlinico di Palermo sabato scorso. Un uomo, a bordo della propria auto, ha sfondato il portone d’ingresso dell’unità di terapia intensiva cardiologica. In evidente stato di ebbrezza, l’uomo, un 39enne, si è lanciato contro l’ingresso dell’ospedale palermitano senza un reale motivo. Sono dovuti intervenire gli agenti delle volanti per bloccare l’uomo che è stato denunciato per danneggiamento.

La vicenda, come riporta il Giornale di Sicilia, si è consumata attorno alle 23,30, quando il 39enne ha provato a entrare con il suo veicolo, all’interno del reparto sfondando l’ingresso. Dopo lo schianto sarebbe sceso dall’auto e avrebbe iniziato a urlare anche se in pochi sono riusciti a comprendere le parole pronunciate e i motivi di tale gesto. I dipendenti del Policlinico, in seguito al boato, hanno allertato il 113. Gli agenti hanno dovuto faticare non poco per riportare la situazione alla calma e convincere l’uomo a venire a più miti propositi.