Chi ha in programma di andare a Wine Sicily deve cambiare indirizzo: l’ottava edizione della manifestazione dedicata al vino siciliano non si svolge a Villa Trabia, come previsto inizialmente, ma ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. A spingere gli organizzatori a cambiare sede in corsa sono state le previsioni di pioggia. La rassegna è cominciata ieri e prosegue fino a domani, domenica 11 ottobre.
Quest’anno l’evento dura tre giorni: al consueto fine settimana si è aggiunto il venerdì.
Il vino e l’energia
Tra gli sponsor della manifestazione, anche in questa edizione, c’è Italtekno, azienda palermitana che lavora nel settore delle energie rinnovabili. L’azienda è presente con uno stand per presentare alle imprese vitivinicole soluzioni di agrivoltaico e agrisolare, con l’obiettivo dichiarato di favorire un uso più efficiente e sostenibile dell’energia in agricoltura.
“Il nostro staff sarà a disposizione delle oltre novanta cantine affiliate per illustrare soluzioni pensate per accompagnare una crescita sostenibile del settore. Investire nell’energia pulita conviene”, spiega l’amministratore delegato di Italtekno, Guglielmo Speciale.
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