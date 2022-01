Sarà operativo da marzo, biglietti già acquistabili

Nuovo collegamento aereo tra Palermo e Londra. Lo annuncia la compagnia Wizz Air assieme al volo che collegherà Venezia con la capitale inglese. Entrambi saranno operativi dal prossimo mese di marzo. I passeggeri in partenza da questi due scali potranno volare su Londra Gatwick grazie alle tariffe di Wizz Air.

La compagnia, inoltre, raddoppierà la frequenza dei voli sulla rotta già esistente tra Milano Malpensa e Londra Gatwick.

Biglietti acquistabili con l’app Wizz

I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l’app Wizz con tariffe a partire da 9.99 euro.

Le due rotte si aggiungono alle cinque tratte annunciate a dicembre

Le due nuove rotte per l’aeroporto di Londra Gatwick sono state annunciate dalla società, che già alla fine dello scorso anno aveva condiviso i suoi piani espansionistici per il secondo aeroporto più grande di Londra. Le nuove tratte in partenza dagli aeroporti di Venezia – Marco Polo e Palermo – Punta Raisi andranno ad aggiungersi alle cinque, annunciate a dicembre, da e verso gli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli Capodichino, Bari Palese e Catania Fontanarossa.

“Impegno per offrire tariffe più basse possibili”

“Oggi, siamo entusiasti di annunciare due nuove rotte da Venezia e Palermo a Londra Gatwick. Siamo sicuri che queste nuove rotte porteranno ancora più opportunità di viaggiare in sicurezza. Con l’annuncio di oggi vorremmo sottolineare il nostro impegno verso i clienti italiani e continuare ad offrire le tariffe più basse possibili, che saranno sempre abbinate anche ad un’eccellente esperienza a bordo. Grazie alle migliorate misure sanitarie di Wizz Air a bordo, inoltre, i passeggeri potranno godersi il viaggio sentendosi sicuri e comodi”, ha dichiarato Paulina Gosk, corporate communications manager di Wizz Air.

Wizz Flex

Per viaggiare senza preoccupazioni, Wizz Air incoraggia i passeggeri a utilizzare Wizz Flex. Scegliendo questo servizio, i passeggeri possono essere sicuri che qualora le circostanze cambiassero, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data o una destinazione diversa, potranno cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo, così come cambiare le date e persino le rotte.