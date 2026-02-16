Tre voli a settimana verso i Balcani con Wizz Air

Nuova rotta internazionale dalla Sicilia. Wizz Air lancia il collegamento diretto tra Palermo e Skopje, in Macedonia del Nord, e rafforza ancora una volta la sua presenza sull’isola. Un’apertura che avrà effetti immediati sulla connettività e sui flussi turistici.

L’annuncio è arrivato oggi in collaborazione con Gesap, la società che gestisce l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino. La nuova rotta punta su una destinazione strategica, capace di intercettare la crescente domanda di mete alternative e autentiche, lontane dai circuiti più battuti.

Il primo volo è programmato per il 15 luglio 2026 e prevederà tre frequenze settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) e tariffe a partire da 29,99€. I biglietti sono in vendita da oggi, lunedì 16 febbraio, sul sito wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Per i passeggeri siciliani significa poter raggiungere la Macedonia del Nord con un volo diretto, senza scali. Per l’aeroporto Falcone Borsellino, invece, l’attivazione della rotta porta maggiore connettività e nuove opportunità di sviluppo economico.

Wizz Air accelera su Palermo

La rotta per Skopje rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza della compagnia in Sicilia. La riapertura della base al Falcone Borsellino prevede due aeromobili di ultima generazione basati stabilmente e un piano di crescita che punta a rendere Wizz Air la seconda compagnia in Italia per quota di mercato nel 2026 (10,4%).

In totale, la compagnia servirà da Palermo 11 rotte verso 8 Paesi, con quasi 1 milione di posti in vendita. Il pacchetto comprende quattro rotte domestiche (Bologna, Milano, Torino e Venezia) e due internazionali verso Sharm el Sheikh e Tel Aviv, oltre ai collegamenti già operativi per Bratislava, Belgrado, Sofia e Varsavia.

“La nuova rotta verso Skopje è l’ennesima promessa mantenuta verso Palermo e i nostri passeggeri siciliani – commenta Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Tornare a investire sul Falcone Borsellino con una base e i nostri aerei stanziali significava credere nel potenziale di questo territorio non solo come destinazione turistica passiva. Aggiungere un’altra rotta pochi giorni dopo la riapertura della base, è continuare a investire nella città e dare a tutti i palermitani l’opportunità di scoprire l’altra sponda dell’Europa a prezzi democratici. Il nostro obiettivo, condiviso con GESAP, è infatti quello di abbattere le distanze: vogliamo che per un palermitano sia facile volare a Bologna o a Milano o a Torino per lavoro o per raggiungere i propri familiari e allo stesso tempo andare in Macedonia per curiosità, con la stessa semplicità e, come sempre, con la massima qualità di servizio. Amuni’ Palermo, let’s WIZZ!”.

Sulla stessa linea anche la società di gestione aeroportuale, che legge l’apertura della rotta come parte di un percorso di consolidamento del network internazionale dello scalo. “L’avvio della nuova rotta Palermo–Skopje rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di rafforzamento strutturale dell’offerta aeroportuale del Falcone Borsellino – sottolinea Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap. La crescita di Wizz Air su Palermo, con il ritorno della base e l’ampliamento continuo del network, conferma l’attrattività del nostro scalo e la validità della strategia condivisa con i principali vettori con più rotte, maggiore connettività internazionale e nuove opportunità di sviluppo per il territorio”.

Palermo e Skopje: un ponte tra Mediterraneo e Balcani

Il nuovo collegamento crea un asse diretto tra due città con identità forti e stratificate. Skopje, capitale della Macedonia del Nord, si sviluppa lungo il fiume Vardar ed è attraversata da una sequenza di ponti che collegano epoche e quartieri diversi. Il simbolo è il Ponte di Pietra, che unisce il centro moderno al Čaršija, il Vecchio Bazar ottomano: uno dei mercati storici più estesi dei Balcani, ancora oggi cuore commerciale della città.

Nel dedalo di vicoli del bazar si trovano moschee come quella di Mustafa Pasha, antichi hammam e caravanserragli trasformati in spazi culturali. Dalla Fortezza di Kale si apre una vista panoramica sullo skyline, mentre Piazza Macedonia concentra statue monumentali ed edifici neoclassici che caratterizzano l’immagine più recente della capitale.

Skopje si presta a un city break di due o tre giorni tra musei, cucina balcanica e passeggiate lungo il fiume, con possibili escursioni al vicino canyon Matka.

Palermo, dal canto suo, rafforza il proprio posizionamento internazionale grazie a un network in espansione. La maggiore connettività favorisce flussi turistici in entrata e in uscita, con effetti sull’occupazione aeroportuale e sull’indotto locale. L’ampliamento delle rotte consolida il ruolo del Falcone Borsellino come porta d’accesso alla Sicilia occidentale e come snodo per i collegamenti tra Mediterraneo ed Europa sud-orientale. Più destinazioni significano anche maggiore competitività per il territorio, con opportunità per il comparto alberghiero, la ristorazione e i servizi legati alla mobilità.

Wizz Air: numeri e riconoscimenti

Il rafforzamento su Palermo si inserisce in una strategia industriale di scala internazionale. Wizz Air opera con una flotta di 262 aeromobili Airbus A320 e A321 e ha trasportato 63,4 milioni di passeggeri nell’anno finanziario 2025. La compagnia è quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ e negli ultimi anni ha ricevuto diversi riconoscimenti in ambito ambientale: è stata nominata “Most Sustainable Low-Cost Airline” dal 2021 al 2025 ai World Finance Sustainability Awards; nel 2025 ha guidato la classifica sulle emissioni delle principali compagnie aeree elaborata da Cirium per la riduzione dell’intensità emissiva; nello stesso anno ha ottenuto il premio “Sustainable Airline of the Year 2025” agli Airline Economics Sustainability Awards.