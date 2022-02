12 incontri organizzati dal Newbookclub Community Lab

“Writing Community, la narrazione che ci unisce” è la nuova iniziativa dell’Associazione Newbookclub Community Lab. E’ un progetto inedito approvato dal Corpo Europeo di Solidarietà. Un’opportunità imperdibile che sottolinea l’importanza e la potenza della scrittura di comunità in grado di unire tutti. “Per ogni stile di scrittura, sesso, genere, etnia, classe sociale, età e fantasia!”

Writing Community, la narrazione che ci unisce

Il 28 febbraio 2022, l’Associazione Newbookclub Community Lab annuncia il lancio ufficiale di Writing Community. Dal mese di marzo 2022 all’agosto del medesimo anno, i tipici incontri saranno organizzati dagli starters con un’attenzione speciale alle tematiche promosse dalle istituzioni promotrici.

Ogni mese vi saranno ben due appuntamenti imperdibili, alternando un appuntamento in modalità online su Google Meet e uno in presenza. In tutto, gli incontri saranno dodici: sei online e sei in presenza. Per ciò che concerne gli appuntamenti in presenza, il luogo d’incontro cambierà di volta in volta, in base a delle zone ben precise della città di Palermo, vale a dire: Brancaccio, Kalsa, Zisa, Ballarò, centro storico, Mondello.

Il tutto sarà sempre comunicato sui canali social e WhatsApp del Newbookclub community lab. Si ricorda inoltre, che ogni appuntamento rimane gratuito per chiunque.

Cos’è il NewBookClub?

Il NewBookClub Community Lab è un’associazione che si occupa della promozione della scrittura e della lettura e quindi, della cultura. Nel particolare è un laboratorio di scrittura, un progetto sociale e letterario fondato da Alessio Castiglione e sviluppato oggi con la collaborazione degli Starter, un team di giovani e adulti impegnati nel sociale che hanno costituito un piccolo gruppo organizzativo per la realizzazione degli incontri del Newbookclub, ossia Gaia Garofalo, Simone Napoli, Nazareno Inzerillo, Margherita Chinnici, Morenda Famà. È un laboratorio esperienziale di scrittura e comunità ad alta inclusività.

Come funziona?

Ci si incontra per scrivere, ispirati dal momento. Il tempo di scrittura è di circa un’ora. Infine, se si vuole, si legge agli altri partecipanti la propria produzione. Nel momento delle letture tutti si ascoltano a vicenda, questo perché l’ascolto del prossimo è uno dei momenti più importanti e profondi del Newbookclub.

Ascoltando si entra in contatto con chi ci sta intorno, e questo è uno dei punti cardini del NBC: il contatto. Nonostante il periodo di pandemia e conseguenziale distanza sociale, il Newbookclub crea un momento di condivisione con l’altro.

Questo gruppo è aperto a tutti e a tutte, grandi e piccoli. Non importa essere grandi scrittori o conoscitori della lingua italiana, basta esserci e provarci, provare ad essere e a scoprirsi un po’ di più. Ogni incontro è gratuito.