La cantautrice Palermitana è arrivata seconda

Ha toccato il cielo con un dito la cantautrice Palermitana Beatrice Quinta e si è fermata ad un passo dal trionfo sul palco di X Factor. Nella finalissima di ieri sera è arrivata seconda tra i quattro finalisti , se l’è giocata sugli strafavotissimi “Santi Francesi” che alla fine hanno vinto questa edizione 2022. La giovane artista Palermitana però ha dato battaglia a suon di note sino all’ultimo e si è dovuta arrendere davvero ad un passo dall’incredibile vittoria. Comunque per Beatrice Maria Visconti, questo il suo nome di battesimo, è stato lo stesso un grandissimo successo. L’impressione è che abbia tutte le carte in regola per sfondare.

“L’unica vera pop star di questa edizione”

D’altronde arrivare sino alla finale non è stato certamente un gioco da ragazzi. Il percorso di X Factor, noto programma di Sky, è difficilissimo perché sono tantissimi i talenti che si sfidano tra loro. Beatrice è riuscita a superare tutti sino ad arrivare alla finalissima, salendo su quel palco al prestigioso Forum di Assago. E già questa è una straordinaria vittoria: “Ridevano di me quando dicevo che ci sarei arrivata, e adesso chi ride?” ha detto ieri sera durante la trasmissione. Il più grande complimento è arrivato dal popolarissimo cantante Fedez, che componeva la giuria. parlando della cantautrice Palermitana ha detto: “L’unica vera popstar di questa edizione di X Factor”

Le sue perfomance

Al di là del secondo posto è stata straordinaria la perfomance in tutte e quattro le canzoni per cui si è esibita. Ha sfoderato le sue doti canore interpretando “Acida” dei Prozac+, “Believe” di Cher, “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica e “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti.

Chi è Beatrice Visconti “Quinta”

Palermitana, classe 1999, bionda e bella. Sul sito internet del seguitissimo programma televisivo è disponibile una descrizione assai dettagliata della giovane pop star. Apprendiamo così che Beatrice Quinta “inizia a scrivere racconti da piccola e poi inizia il suo percorso artistico trasformando quello che scrive in musica, con uno stile pop ironico e seducente. Ama le coreografie e tutto ciò che rientra nella definizione di trasformismo ed evoluzione. Scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti e scrive top line per diversi dj in tutta Europa. Ad X Factor ha mostrato tantissime sfumature della sua proposta artistica, sperimentando con il vocoder e misurandosi con un elettropop molto interessante. Si è fatta conoscere alle audizioni con il suo inedito “Se$$o”, passando alla fase di Bootcamp senza l’approvazione di Rkomi”.