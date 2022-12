ieri la prima puntata del nuovo programma

Rosario Fiorello è tornato a divertire gli italiani che certamente lo seguiranno numerosi.

Ieri mattina ha fatto il suo esordio su RaiDue il nuovo morning show condotto da Fiorello, intitolato ‘Viva Rai2’.

Il programma segna il ritorno di Fiorello in Rai dopo tre anni di assenza (l’ultimo show condotto dallo stesso sulla Rai, infatti, è stato Viva RaiPlay!, andato in onda nel 2019) e va in onda dal Glass Box situato vicino agli studi di Via Asiago, 10, sede storica delle reti radiofoniche Rai. Il nuovo programma di Fiore ci farà compagnia per sei mesi, per un totale di 115 puntate.

Infotainment e varietà

Sul sito internet della Rai la descrizione sintetica del programma: “Infotainment e varietà, il buongiorno in compagnia Fiorello e Biggio. Al centro le notizie, i fatti accaduti e quelli che accadranno, commentati in stile ironico e pungente ma sempre all’insegna della leggerezza e del buonumore. Un condensato di momenti di varietà, dal ritmo elevato: musica, canzoni, balletti, duetti, gag con ospiti e compagni di gioco, un cast comunque in continua evoluzione che, giorno dopo giorno, vedrà sempre nuovi protagonisti. Quinte insolite dello show sono via Asiago 10 e l’atteso glass, uno studio dalle pareti trasparenti”.

Ad accompagnare Fiorello in questa avventura c’è Fabrizio Biggio, personaggio noto del duo “I soliti idioti”.

Il programma andrà in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 7.15 alle 8 su Rai 2.

La sigla di Jovanotti

La sigla della trasmissione è stata scritta e cantata da Jovanotti: “L’ha pensata ispirandosi al mito in assoluto Elvis Presley – aveva detto in conferenza stampa Fiorello -. Sentite qua che buonumore, questo brano ti sveglia”.

La rassegna stampa

Tra i tanti temi affrontati da Fiorello non poteva mancare la politica. E così ha iniziato la trasmissione con la rassegna stampa. Il conduttore ha mostrato un’agenda uguale a quelle mostrata sui social network dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ha annunciato: “Ho gli appunti di Giorgia“.

Poi Fiorello ha iniziato a elencare improbabili impegni scritti a penna dalla premier: “Portare Ginevra al Luna Park. Portare tetto contanti a 2.500 euro. Ce devo pensa’. Alzare tetto pos sennò Salvini chi se lo leva dal groppone. Pilates con Mattarella alle 6. Comprare 2 etti di prosciutto cotto e un broccolo romano. Rimuovere Coletta e Fuortes. Partecipare alle primarie del Pd. Invitare ministro della difesa Crosetto, anzi no, mangia troppo. Cancellare appuntamento con Calenda con scusa podologo”.

I ‘Jalisse’ della politica

Fiorello ha ironizzato anche sul Terzo Polo. Inscenando una telefonata ricevuta dal leader di Italia Viva Matteo Renzi, il conduttore di ‘Viva Rai2’ ha detto: “Calenda e Renzi sono i Jalisse della politica“.

I pagamenti con il Pos e il maltempo

Parlando del tetto ai pagamenti con il Pos, Fiorello ha anche detto durante il programma: “Io tra un po’ vado al bar e faccio un baratto”.

Spazio anche ai temi seri durante la prima puntata della trasmissione. Rosario Fiorello ha espresso parole di solidarietà e mandato un abbraccio alle popolazioni colpite del maltempo in questi giorni, aggiungendo: “Le istituzioni facciano il loro mestiere”.

Francesca Fagnani co-conduttrice di Sanremo

La giornalista Francesca Fagnani sarà co-conduttrice in una delle serate del prossimo Festival di Sanremo.

Lo ha annunciato a sorpresa Amadeus ospite di Fiorello, dopo una entrata in scena accompagnato dal corpo di ballo del programma. “Per me è una felicità enorme”, ha detto la giornalista, collegata in video da casa, conversando con Fiorello e Amadeus, che l’altro ieri al Tg1 delle 13.30 ha annunciato i nomi dei ‘Big’ di Sanremo.

Lo scoop su Sanremo

Poco prima Amadeus aveva regalato a Fiorello un altro scoop: l’esibizione dei Cugini di Campagna in gara all’Ariston avverrà con un pezzo de La Rappresentante di Lista. “Mi hanno affidato un pezzo dicendo dallo a chi vuoi tu. E io l’ho dato ai Cugini di Campagna”, ribattezzati da Fiorello “i vecchi Maneskin”.

Carolyn Smith

Ospite del programma anche la giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith: “Mi piace il programma – dice Fiore con una battuta fulminante – c’è questa atmosfera… sembra di stare a casa dei Sumahoro”.

Gli auguri a Maria De Filippi

La puntata si è chiusa con Annalisa che ha cantato la sua Bellissima sul ‘terrazzino’ del programma e la telefonata in diretta a Maria De Filippi, che ieri festeggiava il compleanno e con l’ultima incursione in diretta di Lillo in versione ambientalista. “Mi piacerebbe dire ci vediamo la settimana prossima, invece ci vediamo domani”, così ha salutato Fiorello.

A collaborare con Fiorello anche Gabriele Vagnato, il famoso tiktoker, che con la sua simpatia ha saputo conquistare milioni di followers.