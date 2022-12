La palermitana Beatrice Quinta in finale a X Factor 2022

06/12/2022

Palermo e la Sicilia intera – ma non solo – fanno il tifo per lei. Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice Quinta, ha già un folto gruppo di fans che ha incantato durante le sue esibizioni a X Factor 2022.

Palermitana, classe 1999, bionda e bella, è giunta alla finalissima del talent show che andrà in onda giovedì 8 dicembre alle 21,15 su Sky e in streaming su Now.

Chi è Beatrice Quinta

Sul sito internet del seguitissimo programma televisivo è disponibile una descrizione assai dettagliata della giovane pop star. Apprendiamo così che Beatrice Quinta “inizia a scrivere racconti da piccola e poi inizia il suo percorso artistico trasformando quello che scrive in musica, con uno stile pop ironico e seducente.

Ama le coreografie e tutto ciò che rientra nella definizione di trasformismo ed evoluzione.

Scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti e scrive top line per diversi dj in tutta Europa.

Ad X Factor mostra tantissime sfumature della sua proposta artistica, sperimentando con il vocoder e misurandosi con un elettropop molto interessante. Si fa conoscere alle Audizioni con il suo inedito “Se$$o”, passando alla fase di Bootcamp senza l’approvazione di Rkomi”.

Dargen D’Amico ha puntato su di lei

E’ stato Dargen D’Amico a puntare su di lei e a volerla nel suo Rooster. Beatrice Quinta incanta tutti cantando una cover di “Nell’aria” di Marcella Bella. E’ ancora D’Amico, dopo averla ascoltata ben due volte alle Last Call, con una cover de “Il cielo” di Renato Zero e a cappella, decide di prenderla sotto la sua ala per volare ai Live Show.

Figlia di un professore universitario

Ovviamente i fans più sfegatati di Beatrice Quinta sono i suoi genitori, che l’hanno sempre sostenuta nel suo percorso artistico. Il papà di “Bibi”, come è affettuosamente chiamata in famiglia, è Costantino Visconti, professore ordinario di diritto penale all’Università di Palermo che a Repubblica Palermo dichiara: “Con una tigre così in casa non si può essere gelosi, ti travolge”. E’ nato anche un gruppo Whatsapp con la tifoseria di Beatrice dove i suoi sostenitori si scambiano messaggi ogni giovedì – ma non solo – durante la puntata del programma.

Il padre non nasconde: “Vivo con l’ansia da settimane” perché per la sua Bibi X Factor 2022 è un trampolino di lancio importante e una eventuale vittoria ovviamente potrebbe essere determinante per la sua carriera artistica.

Il rituale scaramantico

La 23enne, che si sta confrontando con un successo crescente, ha un piccolo rituale scaramantico prima di ogni esibizione: “Bacio Santa Rita prima di salire sul palco, perché me l’ha regalata mia nonna e ci tengo tanto”.

Ha iniziato a scrivere a 11 anni

Beatrice Quinta, come racconta la mamma Anita Russo, ha iniziato a scrivere testi quando frequentava la prima media. Per i suoi studi, il papà voleva che frequentasse l’Accademia di Belle Arti, ma fu la mamma di Bibi a insistere perché la giovane diventasse allieva di una scuola di canto.

A 14 anni Beatrice arriva così nel centro di viale Campania sotto la guida di Irene Ientile e dove conosce anche la cantante Daria Biancardi nelle vesti di insegnante per poi studiare con Massimiliano Rizzi sino all’esordio a Sanremo Giovani a 17 anni. La sua prima etichetta è stata Patrida Records di Claudio Terzo, Dario Ricolo, e Riccardo Piparo. Dopo Sanremo però viene notata da Warner Music con cui nel 2019 debutta con il brano “Coco Pops”.

Nel tempo Beatrice ha abbandonato la timidezza tipica della sua età e ha tirato fuori tutta la grinta che c’è in lei.

Chi sono i finalisti di X Factor 2022

Quattro i finalisti di questa edizione, uno per ogni giudice di X Factor. All’ultima serata sono arrivati I Tropea, del team di Ambra Angiolini, Linda, per Fedez, I Santi Francesi, guidati da Rkomi, e infine proprio Beatrice Quinta, del roster di Dargen D’Amico.

(foto tratta dal profilo facebook di Beatrice Quinta)