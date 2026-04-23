Venerdì 24 aprile, alle ore 21, la stagione 2025-2026 di Partiture, la rassegna di Zō Centro culture contemporanee di Catania dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea, accoglie FUJI|||||||||||TA, sound artist e compositore giapponese attivo in Europa e Nord America. Yosuke Fujita, in arte FUJI|||||||||||TA, esplora i confini tra suono naturale e artificiale, dando forma a paesaggi sonori che rivelano “rumori invisibili” e armonie nascoste. Nel 2009 ha costruito un organo a pompa unico, azionato a mano e diventato il centro della sua pratica artistica, e prendendo ispirazione da vari fenomeni naturali ha rielaborato suoni e rumori invisibili portando alla luce ciò che normalmente rimane inascoltato. Da allora ha pubblicato una serie di set diversi presentati nei maggiori festival di musica contemporanea in tutto il mondo.

FUJI|||||||||||TA è conosciuto per lavori come: “iki” (Hallow Ground), “Komori” (Boomkat Editions), “Noiseem” (33-33) e l’ultimo album “MMM” del 2024 che ha segnato il ritorno alla etichetta svizzera Hallow Ground. “MMM” si è rivelato finora il più complesso di Yosuke Fujita. Cambiare la configurazione del suo organo a canne passando a una pompa ad aria elettrica gli ha permesso di attivare nuove potenzialità sonore e compositive dello strumento, mentre ha anche ampliato i suoi esperimenti con la propria voce permettendogli di lavorarci più liberamente e contemporaneamente di registrarne i suoni. “MMM” finisce per essere un capolavoro di rigore concettuale e formale, una testimonianza di quanto multistrato e versatile possa essere la musica di FUJI||||||||||TA.

Il sound artist e compositore Yosuke Fujita, in arte FUJI|||||||||||TA

Lo scorso ottobre, per il 69° Festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia, diretto da Caterina Barbieri, FUJI|||||||||||TA ha presentato una performance site-specific dal titolo “A School of Sardines in the Pipe”, un’esplorazione sonora e spaziale che cerca di accedere a una dimensione sconosciuta attraverso l’interazione di acqua, suono e architettura. Un approccio essenziale e minimalista all’organo a canne costruito su misura, esplorando l’aria come fenomeno sonoro per la prima volta integrato con l’elemento acqua. Un tuffo in frequenze sconosciute sintonizzandosi sui suoni dell’acqua e immergendosi nelle ruggenti correnti d’aria. Tutta la materia, lo spazio e i corpi fluttuano nell’universo.

Biglietti: € 18, ridotto € 15. Prevendita on line su Info: tel. 095.8168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: FUJI|||||||||||TA

Prezzo: 18.00

Info:

Apprezzato nei festival internazionali di musica contemporanea, grazie all’organo a pompa unico da lui costruito, il compositore e sound artist giapponese Yosuke Fujita, in arte FUJI||||||||||TA, prende ispirazione da vari fenomeni naturali e rielaborando suoni e rumori invisibili porta alla luce ciò che normalmente rimane inascoltato. Il 24 aprile sul palco di Zō Centro culture contemporanee di Catania per “Partiture 2025-2026”, la rassegna dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica

Link: https://dice.fm/event/9269kn-fujita-a-school-of-sardines-in-the-pipe-24th-apr-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

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