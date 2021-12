la piccola cantante ha 7 anni ed è originaria di terrasini

64esima edizione dello Zecchino d’Oro, il festival canoro dedicato ai bambini

Ad esibirsi in occasione della finalissima di ieri anche la piccola Simona, 7 anni, di Terrasini (Pa)

I siciliani hanno fatto il tifo per lei, apprezzandone le doti canore

Ad aggiudicarsi la vittoria Zoe Adamelli, una bimba toscana

E’ stata decretata ieri la canzone vincitrice dello Zecchino d’Oro, trasmesso in diretta su Rai1 dal 3 al 5 dicembre dall’Antoniano di Bologna.

La canzone vincitrice

Ad aggiudicarsi la vittoria della 64esima edizione del festival canoro dedicato ai bambini, la canzone “Superbabbo”, scritta da Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio e interpretata da Zoe Adamelli, 9 anni, di Tavarnuzze di Impruneta (Firenze).

Al secondo posto

Al secondo posto la canzone “Ci sarà un po’ di voi”, che per la musica porta la firma di Claudio Baglioni, cantata da Veronica Marchesi, 9 anni, di Gorle (Bergamo).

Due bambini siciliani in gara

Tra i piccoli cantanti che si sono esibiti anche due bambini siciliani. Si tratta di Giuseppe Karol e Simona.

Il primo ha 4 anni, è originario di Messina e si è presentato con il brano “Il Riccio Capriccio”; la seconda è invece di Terrasini (Palermo), ha 7 anni e ha cantato “La Filastrocca delle Vocali”.

La finalissima è stata presentata dal direttore artistico della manifestazione, Carlo Conti.

Alla finalissima Simona, 7 anni di Terrasini

Alla serata finale di ieri si è esibita anche Simona, 7 anni di Terrasini. I siciliani hanno fatto il tifo per lei, anche con tanti commenti postati sui social, come facebook.

Una bambina dolcissima, con uno splendido sorriso, concordano tutti, e che ha saputo interpretare in maniera eccellente una canzone molto orecchiabile.

Quattordici testi in gara

Quattordici in tutto i testi in gara, interpretati da 17 piccoli cantanti tra i 4 ed i 10 anni provenienti da nove regioni d’Italia. Ad esibirsi anche un trio e un duetto.

La giuria

Il brano vincitore è stato scelto da una giuria di bambini e da una giuria speciale composta da Francesca Fialdini, Paolo Conticini (conduttori delle prime due giornate), Cristina D’Avena (che partecipò allo Zecchino d’Oro nel 1968 con ‘Il valzer del moscerino’), Elettra Lamborghini e Orietta Berti, protagonista – insieme al Piccolo coro ‘Mariele Ventre’ diretto da Sabrina Simoni – di un brano inedito, “Amazzonia”, che racconta l’importanza di preservare il più grande polmone verde del nostro pianeta.

Le canzoni in gara

Superbabbo (testo e musica di Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio) cantata da Zoe, 9 anni, di Impruneta (FI);

La Filastrocca delle Vocali (testo di Vincenzo Incenzo, musica di Flavio Premoli) cantata da Simona, 7 anni, di Terrasini (PA);

Auto Rosa (testo di Dario Lombardi e Duccio Caponi, musica di Dario Lombardi e Marco Vittiglio) cantata da Michele, 8 anni, di Melicucco (RC);

Potevo nascere gattino (testo e musica di Lodovico Saccol) cantata da Vittoria, 6 anni, di Pergine Valsugana (TN);

Ali di Carta (testo e musica di Stefano Rigamonti) cantata da Sara, 10 anni, di Faenza (RA);

Bartolo il Barattolo (testo di Carmine Spera e Flavio Careddu, musica di Giuseppe De Rosa) cantata da Walter, 6 anni, di Firenze;

Il Ballo del Ciuaua (testo e musica di Antos Zarrillo Maietta e Giovanni Caccamo) cantata da Camilla, 7 anni, di Viareggio (LU), Francesco Paolo, 10 anni, di Salsomaggiore Terme (PR) ed Elisa, 9 anni, di Roma;

Ri-cer-ca-to (testo di Alberto Pellai, musica di Paolo d’Errico) cantata da Davide, 6 anni, di Parma;

Il Riccio Capriccio (testo e musica di Franco Fasano e Antonio Buldini) cantata da Giuseppe Karol, 4 anni, di Messina;

Il Reggaetonno (testo e musica di Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti) Irene, 8 anni, di Fondi (LT) e Giuseppe, 7 anni, di Perfugas (SS);

Clap Clap (testo di Mario Gardini, musica di Marco Iardella) cantata da Giulia, 8 anni, di Guidonia (RM);

NG New Generation (testo di Luca Mascini, musica di Valerio Baggio e Walter Buonanno) cantata da Stefano, 8 anni, di Milano;

Una Pancia (testo e musica di Antonio Iammarino e Valentina Farinaccio) cantata da Leonardo, 6 anni, di Mele (GE);

Ci sarà un po’ di voi (testo di Maria Francesca Polli, musica di Claudio Baglioni) cantata da Veronica, 9 anni, di Gorle (BG).

Già aperto il bando per la prossima edizione

E’ già aperto il bando agli autori per inviare le canzoni per il 65° Zecchino d’Oro. Basta leggere il regolamento sul sito ufficiale ed iscriversi.

Tanti fan per la piccola Simona

Contrariamente a come tanti siciliani hanno sperato ieri, Simona non ha vinto lo Zecchino d’Oro. Ha già però tanti fan, che si augurano possa affermarsi nel mondo della musica e magari fare, perché no, della sua passione per il canto la sua professione da adulta. In bocca al lupo alla piccola Simona.