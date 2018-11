Zeman parla poco, ma quando parla è sempre chiaro, preciso e mai banale. Ancora una volta l’ex allenatore di Roma e Lazio non si è smentito e ha espresso la sua sui fatti di Frosinone – Palermo in finale playoff: “Penso che il calcio oggi non attiri più. Non è solo un problema di Palermo. Quello che è successo a Frosinone è una delle cose che allontana la gente: fanno passare la passione ed il calcio senza gente non ha senso”.

Giudizio secco, che aumenta ancor di più il senso di ingiustizia che il Palermo prova da diversi mesi. Nel corso dell’intervista a La Repubblica, Zeman ha espresso anche pareri confortanti sullo scontro diretto tra i siciliani e il Pescara (che ha allenato ben 2 volte), non nascondendo qualche simpatia per il capoluogo siciliano.

Effettivamente il boemo ha allenato per 9 anni alle falde di Montepellegrino, però solo nel settore giovanile e mai in prima squadra. Il Palermo ha voluto ringraziare il tecnico per le sue dichiarazioni e ne ha preso spunto per emanare un comunicato in merito al ritardo della Corte Sportiva di Appello sui fatti di Frosinone.

ECCO IL COMUNICATO:

Apprezziamo le parole dell’allenatore Zdenek Zeman che, in un’intervista pubblicata oggi sull’edizione palermitana de “La Repubblica”, ha dichiarato: “Penso che il calcio oggi non attiri più. Non è solo un problema di Palermo. Quello che è successo a Frosinone è una delle cose che allontana la gente: fanno passare la passione ed il calcio senza gente non ha senso”.

Sugli accadimenti della gara contro il Frosinone, l’U.S. Città di Palermo, ancora in attesa di una risposta da parte degli organi di giustizia, ieri ha dovuto formalmente sollecitare la Corte Sportiva di Appello ad emettere la decisione entro il termine di sabato 10 novembre, oltre il quale il procedimento si estinguerebbe.

La Società auspica, pertanto, che entro tale scadenza venga data una risposta concreta affinché i comportamenti sleali ed antisportivi non incidano negativamente sulla credibilità del calcio e sulla passione dei tifosi, in quanto, così come dichiarato da Zeman, “il calcio senza gente non ha senso”.

