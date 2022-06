Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

Il quartiere dello Zen 2 di Palermo questa notte è stato flagellato da numerosi incendi appiccati a rifiuti di ogni genere sparsi in diverse zone della vasta area periferica. Ad andare a fuoco non solo rifiuti domestici, con sacchetti depositati tra cassonetti e strade, ma anche scarti di ogni tipo: mobilia, elettrodomestici in disuso e anche altre tipologie di rifiuti.

Le zone di intervento

In particolare in vigili del fuoco sono intervenuti tra le vie Einaudi, Girardengo e Fausto Coppi. In tutti i casi ad andare a fuoco sono stati i cumuli di spazzatura che da giorni oramai giacevano in strada e nei cassonetti. Le difficoltà collegate alla raccolta dei rifiuti si stanno cominciando far sentire e di conseguenza qualcuno pensa in questo modo di disfarsi della spazzatura non raccolta. Per i pompieri una notte super impegnativa con operazioni di spegnimento che sono durate ore.

Lo scorso fine settimana altri roghi

Nella notte tra venerdì e sabato si erano verificati ancora incendi ai rifiuti a Palermo città. Continua inesorabile la scia infinita dei raid incendiari alla spazzatura e anche in quella occasione furono protagonisti i quartieri più periferici. Due notti fa era toccato a Zen e Borgo Nuovo, spesso agli “onori” delle cronache per fatti di questo genere. I vigili del fuoco sono stati impegnati a domare le fiamme in un cumulo di rifiuti tra cassonetti e strada in via Lanza di Scalea nel quartiere Zen, ed ancora in piazza Armerina a Borgo Nuovo. Luoghi e orari diversi ma stesse identiche scene, con cumuli di rifiuti in cenere, soliti fumi nauseabondi e tossici che si spargono nell’aria.

Da giorni scia inarrestabile

I vigili del fuoco da diversi giorni sono alle prese con i consueti incendi ai rifiuti accumulati e non raccolti dalla Rap, l’azienda che gestisce la raccolta a Palermo. In alcuni quartieri periferici l’immondizia non viene smaltita e si è di conseguenza accumulata. I roghi si sono verificati nei giorni scorsi tra Borgo Nuovo, Villaggio Santa Rosalia e Zen. I pompieri sono intervenuti per spegnere i roghi appiccati alla grossa quantità di sacchetti che si sono accumulati fuori dai cassonetti. È successo la notte tra mercoledì e giovedì a Borgo Nuovo. Tre notti fa invece gli incendi erano divampati al Villaggio Santa Rosalia, in via Verdinos, in via Lazzaro e nella zona dell’ospedale Civico.