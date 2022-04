La segnalazione dell'attivista Salvo Tranchina

Notte di fuoco all’interno del quartiere Zen 2, a Palermo. Un grosso cumulo di rifiuti è stato dato alle fiamme da ignoti nella serata di venerdì 29 aprile in via Marchese Nicola Pensabene. A segnalare il fatto è il residente Salvatore Tranchina, attivista all’interno dell’area popolare della settima circoscrizione.

Rifiuti in fiamme allo Zen 2, la segnalazione

Tranchina, militare di professione ed istruttore di boxe per ragazzi nel tempo libero, denuncia una situazione di degrado che riguarda il quartiere Zen 2. “Da una settimana si sta accumulando immondizia fra le strade del quartiere. Qualcuno ha dato alle fiamme alcuni cumuli di rifiuti che si erano ammassati in via Marchese Nicola Pensabene. Il problema è che questa strada porta alla scuola Giovanni Falcone, quindi è molto frequentata da genitori e ragazzi della zona”.

Incendi dolosi che, segnala Tranchina, espongono la popolazione a possibili problemi di salute. Un fatto per il quale l’attivista chiede l’aiuto delle istituzioni competenti, quantomeno per ripulire le strade del quartiere. “Questi roghi provocano danni, anche a livello di salute pubblica. Nel quartiere, ho segnalato carcasse di auto date alle fiamme in via Senocrate di Agrigento. Ci appelliammo alla Rap, affinchè si possa rimuovere la spazzatura dalle strade. Non ci lasciate da soli. Qui c’è un abbandono totale”.