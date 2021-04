Le armi nascoste in una aiuola

La scoperta duradte l’operazione ‘ad alto impatto’

Indagini in corso da parte della Polizia

Pistole e munizioni sono stati sequestrati dagli agenti di polizia allo Zen 2 nel corso dell’operazione Alto Impatto. Durante alcuni controlli e perquisizioni in via Michele Alajmo, gli agenti del commissariato “San Lorenzo”, hanno trovato in un’aiuola un involucro di plastica.

Dentro alcuni indumenti e, soprattutto, una pistola giocattolo, due impugnature e due tamburi per pistola e oltre 400 cartucce. Tutto è stato sequestrato e sono previsti gli accertamenti biologici, dattiloscopici e balistici per cercare di capire se gli indumenti e l’arma giocattolo siano stati utilizzati per compiere rapine.

A Cruillas

In un appartamento del quartiere di Cruillas, durante il controllo di un arrestato domiciliare è stato trovato lo stupefacente e strumenti per il confezionamento.

Accolti sull’uscio dell’appartamento dall’uomo, che ha sin da subito evidenziato nervosismo, i poliziotti hanno avvertito un acre odore di stupefacenti e ne hanno individuato il punto di partenza nella stanza da letto dove l’arrestato domiciliare stava fumando marijuana. Questo ha costituito lo spunto per effettuare una perquisizione che ha portato a rinvenire, dentro uno stipite della stessa stanza, marijuana ed hashish, in parte suddivisi in involucri di cellophane ed in parte avvolti in carta stagnola, del peso complessivo di 25 grammi, nonché un bilancino elettronico di precisione. La droga è stata sequestrata.

A San Lorenzo

Infine, per quanto riguarda il quartiere S. Lorenzo, a piazza Tommaso Natale, i poliziotti del Commissariato di P.S. “S. Lorenzo”, unitamente alla Polizia Municipale, hanno proceduto a sanzionare amministrativamente e denunciare penalmente un ambulante che esercitava l’attività occupando un’ampia porzione di suolo pubblico. Contestate le specifiche violazioni del Codice della Strada e del Codice Penale.

Analoghi controlli, anche nell’ottica di verificare il rispetto della normativa anti covid19, sono stati effettuati nel quartiere Zisa da personale del locale Commissariato di P.S. e dalla Polizia Municipale. In via Re Federico due esercizi di ortofrutta sono stati sanzionati, amministrativamente e penalmente, per l’occupazione di suolo pubblico mentre, poco distante, è stato individuato e sequestrato amministrativamente un centro estetico completamente abusivo. All’atto dell’accesso ispettivo, per altro, sono state sorprese due clienti, sanzionate per la violazione delle norme di contenimento anti covid19.