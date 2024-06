Ragazzi ed associazioni riqualificano gli spazi di via Luigi Einaudi

Residenti ed associazioni dello Zen scendono in campo in prima persona per ripulire gli spazi verdi di via Luigi Einaudi, a Palermo. Armati di scope e rastrelli, i rappresentanti di alcune realtà civiche del quartiere hanno contribuito a togliere circa 52 sacchi di rifiuti. Una goccia nel mare vista la situazione in cui versano le strade del quartiere, ormai popolate da giorni da distese infinite di spazzatura. Ma sicuramente un bel gesto che testimonia la voglia di rinascita di un’intera comunità.

Cittadini ed associazioni ripuliscono la villetta dello Zen

A parlare dell’iniziativa è stato Salvatore Tranchina, presidente dell’omonima associazione sportiva di boxe. “Questa villetta non veniva pulita da quattro anni. Ci abbiamo pensato noi, accordandoci con i ragazzi e le associazioni. Siamo riusciti a fare questa raccolta di rifiuti. Abbiamo tolto 52 sacchi di spazzatura. I ragazzi sono contenti di avere contribuito a ripulire il quartiere. Speriamo di fare altre iniziative simili”. Il gruppo sportivo non è nuovo ad iniziative di questo tipo. Le operazioni di pulizia sono iniziate intorno alle 9 e sono durate circa un paio d’ore. Ad aiutare i giovani del quartieri ci hanno pensato i componenti di alcune associazioni.

Fra questi c’era anche Angelo Gabriele, referente di Euroform per Pallavicino, il quale però riconosce il desolante isolamento a cui sono soggette le periferie della città. “Come scuola cerchiamo di educare i ragazzi a tenere pulito il proprio quartiere. Purtroppo siamo da soli. Alle istituzioni vogliamo dire che la città è meravigliosa, i ragazzi sono meravigliosi. Cerchiamo di tenere pulito il quartiere”. Operazione al momento fallita. A sottolinearlo è Giacinto Perna dell’associazione “Missione San Filippo Neri APS”, il quale ricorda a tutti il grande tema della gestione della raccolta rifiuti in città, ovvero quello della migrazione di spazzatura dalla provincia. “Purtroppo il quartiere San Filippo Neri soffre da sempre di problemi legati ai rifiuti. Una criticità dovuta ai cittadini dei paesi limitrofi in cui si fa la raccolta differenziata. Alcuni di questi, caricano i loro rifiuti in macchina e li vengono a scaricare qui. Non è pensabile che questo enorme quantitativo di spazzatura sia prodotta solo qui”.

“Questa mattina ho partecipato insieme ai ragazzi della scuola Euro Form e della palestra Boxe Team Tranchina alla pulizia della villa di via Luigi Einaudi allo Zen, in totale abbandono e degrado da anni – ha sottolineato il consigliere della VII Circoscrizione Ferdinando Cusimano -. Sono stati riempiti 52 sacchi di rifiuti di ogni genere, dando un nuovo decoro all’area. Iniziative del genere fanno bene alla città di Palermo, soprattutto perché dimostra l’attaccamento dei cittadini al territorio“.