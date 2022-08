Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 18

Piromani in azione all’interno del quartiere Zen di Palermo. Intorno alle 18, alcuni soggetti di cui non sono note le generalità hanno appiccato il fuoco a diversi cumuli di spazzatura presenti tra via Gino Zappa e via Luigi Enaudi. Le fiamme si sono propagate immediatamente dalle cataste di spazzatura, provocando l’emanazione di una coltre di fumo nero. Fatto che ha costretto alcuni residenti a chiudersi in casa per non respirare i fumi e i miasmi provenienti dai luoghi dell’accaduto.

Zen invaso dai rifiuti

“La madre degli stolti è sempre incinta” recita un vecchio detto popolare. Roghi come quelli immortalati nelle immagini creano purtroppo l’emissione nell’aria circostanti di agenti nocivi per la salute pubblica. Ciò oltre ai danni causati dalle fiamme sia sui beni pubblici che sul patrimonio arboreo circostante.

Al di là di tale aspetto, il quartiere Zen si presenta pieno di spazzatura. Da via Gino Zappa a via Nicola Pensabene, passando per via Rocky Marciano ed altre strade. Sono tante le segnalazioni provenienti dai residenti dell’area della settima circoscrizione. Un fenomeno figlio dei continui abbandoni di rifiuti, più volte immortalati anche nelle immagini raccolte dalla nostra redazione. Un fenomeno al quale non si è trovata ancora una soluzione definitiva, con il quartiere che, di conseguenza, diventa luogo di incuria e di degrado, nonchè di roghi come quelli avvenuti stasera.