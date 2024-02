L'appello della IV Commissione Consiliare

Serve una rotatoria all’interno della Zona Industriale di Palermo. E’ questa la richiesta mossa dalla IV Commissione consiliare del Comune di Palermo. Il motivo: i troppi incidenti avvenuti nelle ultime settimane fra via Vittorio Ducrot e via Enrico Mattei, nei pressi di un grande centro di distribuzione. Luogo che, in passato, è stato tristemente famoso per le discariche a cielo aperto che si venivano a creare in zona. Fatto più volte documentato dalla nostra redazione e risolto tramite un intervento di bonifica straordinario con il quale furono eliminati tutti i rifiuti speciali in zona. Da allora, il decoro urbano della zona si è mantenuto su livelli accettabili. Non quello però della sicurezza stradale.

Troppi incidenti nella Zona Industriale: “Serve rotatoria”







All’interno della Zona Industriale infatti, si sono verificati numerosi incidenti solo nelle ultime settimane. L’ultimo, in ordine cronologico, quello che ha vito coinvolto un camion. Il guidatore del mezzo pesante, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo per colpire un muro perimetrale della zona. E non sarebbe la prima volta che ciò accade. A fornire documentazione fotografica è la stessa IV Commissione consiliare attraverso un comunicato stampa. Almeno tre i sinistri stradali rappresentati nelle foto. Due hanno visto coinvolti mezzi pesanti, un altro perfino un’auto. Fatto su quale gli esponenti di Palazzo delle Aquile hanno effettuato un sopralluogo la scorsa settimana.

A documentarne l’esito è la consigliera comunale della Nuova DC Giovanna Rappa. “A seguito di segnalazioni di varie imprese, che operano nella zona industriale di Brancaccio, visti gli innumerevoli e gravi incidenti, sempre all’incrocio tra le vie Enrico Mattei e Ducrot, insieme alla IV Commissione consiliare permanente, abbiamo effettuato un sopralluogo la scorsa settimana per verificare la possibilità di installare una rotatoria per mettere in sicurezza la viabilità. Chiediamo all’Ufficio Traffico un pronto riscontro, considerato che proprio nella giornata di ieri è avvenuto l’ennesimo incidente, che solo per puro caso non ha avuto devastanti conseguenze per le persone, ma ha distrutto ancora una volta i muri di cinta di un’impresa locale”.