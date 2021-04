Con la zona rossa attualmente attiva in tutto il territorio della provincia di Palermo l’amministrazione comunale del capoluogo ha deciso la chiusura di ville e giardini ma da oggi c’è una eccezione.

Ville e giardini chiusi in zona rossa

Anche se con il perdurare della “zona rossa” correlata all’emergenza pandemica, le ville comunali continueranno a restare chiuse, d’intesa con il sindaco, l’assessore con delega a Ville e Giardini, Antonino Costumati, comunica che da oggi lunedì 12 aprile sarà autorizzato l’accesso libero per disabili anche senza prenotazione.

Autorizzato accesso disabili senza limitazioni e under 14 su prenotazione

Viceversa, su prenotazione, con ingresso contingentato in automatico dal sistema, sarà garantito l’accesso per i minorenni di età inferiore a 14 anni, ma accompagnati.

Ville e parchi interessati

Saranno interessati dal provvedimento il Giardino Rosa Balistreri (ex roseto viale Campania), il Giardino Zisa, il Parco Piersanti Mattarella (Giardino all’inglese), Villa Falcone Morvillo, Villa Garibaldi, Villa Giulia, Villa Trabia e Villetta Tricoli (via Giovanni Campolo 54)

Come prenotare

Gli interessati potranno effettuare la prenotazione seguendo le istruzioni a questo link.

L’idea del presidente della V circoscrizione

Plaude alla scelta che aveva sollecitato personalmente e ne rivendica la primogenitura il Presidente della V circoscrizione Fabio Teresi che aveva chiesto l’ampliamento del provvedimento proprio agli under 14 accompagnati.

“La mia richiesta è stata ascoltata. La riapertura di ville e giardini comunali per i più giovani rappresenta un grande passo avanti. Sono felice di essere giunto ad un’intesa con il sindaco Orlando e l’assessore Costumati. In questo modo, sarà possibile offrire un’alternativa ai giovani, che non verranno lasciati soli dentro le mura di casa”.

La decisione del sindaco arriva a poche ore dalla richiesta fatta da Fabio Teresi, nel quale il presidente della V circoscrizione chiedeva di pensare ai giovani in un periodo complesso come quello attuale.