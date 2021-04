Una scelta di buon senso

A Palermo parchi e ville chiuse in zona rossa

Accessi consentiti a disabili e under 14 su prenotazione

L’elenco degli spazi verdi aperti

Le ville comunali continuano a restare chiuse ma da oggi possono entrarvi i disabili e su prenotazione anche gli under14 accompagnati. Italia Viva chiede al Comune d’individuare nuovi spazi all’aperto per i palermitani.

D’intesa con il sindaco, l’assessore con delega a Ville e Giardini, Antonino Costumati, comunica che da lunedì 12 aprile sarà autorizzato l’accesso libero per disabili anche senza prenotazione. Viceversa, su prenotazione, con ingresso contingentato in automatico dal sistema, sarà garantito l’accesso per i minori di età inferiore a 14 anni accompagnati.

“La riapertura delle ville comunali di Palermo per bambini e disabili, decisa dalla giunta comunale, è stata una scelta di buon senso che va incontro alle esigenze delle categorie più fragili, pur nel rispetto di tutte le norme di sicurezza grazie alle prenotazioni e ai numeri contingentati. Chiediamo però all’amministrazione un ulteriore sforzo, individuando di concerto con il Coni, associazioni e operatori nuovi spazi all’aperto da dedicare all’attività motoria dei palermitani che alleggeriscono la pressione su Case Rocca e sul Foro Italico”. Lo dicono i consiglieri di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo Dario Chinnici (capogruppo), Francesco Bertolino, Paolo Caracausi, Carlo Di Pisa e Totò Orlando.

I parchi aperti a disabili e under 14

Saranno interessati dal provvedimento il Giardino Rosa Balistreri (ex roseto viale Campania), il Giardino Zisa, il Parco Piersanti Mattarella (Giardino all’inglese), Villa Falcone Morvillo, Villa Garibaldi, Villa Giulia, Villa Trabia e Villetta Tricoli (via Giovanni Campolo 54). Gli interessati potranno effettuare la prenotazione seguendo le istruzioni dal seguente link: https://www.comune.palermo.it/prenotazione-servizi-online.php