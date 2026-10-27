La stretta sulla sicurezza nel centro storico di Palermo trova conferma: le “zone rosse” resteranno operative fino al 23 aprile 2027. La proroga del provvedimento, che garantisce un presidio costante delle forze dell’ordine nelle aree più critiche della città, è stata accolta con favore dalla politica, ma il dibattito si sposta ora su un tema cruciale: la necessità di trasformare la sicurezza in vivibilità duratura.

Il plauso di Varchi (FdI) al Viminale

Tra le voci più autorevoli a commentare la decisione c’è quella di Carolina Varchi, parlamentare di Fratelli d’Italia. “Bene la proroga delle zone rosse, che ho personalmente richiesto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il quale conferma ancora una volta la sua vicinanza alla città”, dichiara Varchi. La parlamentare rivolge un ringraziamento al Prefetto per l’attenzione dimostrata, sottolineando come il presidio delle forze dell’ordine sia una misura indispensabile per la protezione di cittadini ed esercenti.

Tuttavia, per Varchi, la sicurezza garantita dallo Stato è solo il punto di partenza. “Lo Stato ha fatto la propria parte. Adesso occorre compiere il passo successivo: decoro urbano, gestione degli spazi pubblici e condizioni che consentano alle attività regolari di lavorare”, aggiunge l’esponente di FdI. Il timore espresso è quello di una sicurezza che duri soltanto “il tempo di un controllo”, per poi lasciare spazio nuovamente al caos e all’abusivismo non appena le pattuglie si allontanano.

La sfida del decoro e la tutela delle attività sane

Il punto centrale della riflessione di Varchi tocca il cuore pulsante dell’economia cittadina: la lotta alla concorrenza sleale. “Chi paga le tasse merita protezione dagli abusivi”, afferma con fermezza. La parlamentare propone di favorire un maggiore utilizzo del suolo pubblico per le attività regolari, trasformando la pianificazione in azioni concrete. “È il momento di sbloccare questi percorsi. Se non si accompagna il controllo con risposte di ordinaria amministrazione, continueremo a chiedere interventi straordinari per problemi strutturali”.

Il dibattito in Consiglio: l’appello di D’Alessandro

Anche dal Consiglio comunale arriva una condivisione sulla necessità di non fermarsi al mero controllo. Tiziana D’Alessandro, consigliera comunale e presidente della Commissione Urbanistica, Mobilità e Traffico, accoglie con favore la proroga sottolineando come sia fondamentale integrare il lavoro delle forze dell’ordine con una strategia di riqualificazione urbana.

D’Alessandro pone l’accento su luoghi simbolo come la Vucciria e piazza Caracciolo: “La sicurezza è una condizione fondamentale, ma deve essere accompagnata da interventi capaci di migliorare concretamente gli spazi pubblici”. Pulizia, illuminazione e manutenzione sono, secondo la consigliera, i pilastri necessari per restituire qualità ai luoghi.

La città, dunque, si trova di fronte a una prospettiva condivisa: la proroga delle “zone rosse” offre lo scudo necessario per l’ordine pubblico, ma la sfida, ora, è politica e amministrativa. Restituire ai residenti il diritto alla quiete e agli esercenti quello di lavorare in legalità resta l’obiettivo comune, che la città attende di vedere tradotto in cantiere e decoro quotidiano.