Si attende la decisione del presidente Ferlisi

Il presidente del Tar Palermo Calogero Ferlisi l’audizione di Comune e Confcommercio ha confermato la decisione.

Il provvedimento resta sospeso.

Il contraddittorio tra l’avvocato Alessandro Dagnino per Confcommercio e Ezio Tomasello ieri era durato 40 minuti davanti al presidente del Tar Calogero Ferlisi.

Il Comune aveva chiesto al giudice di riavviare il provvedimento in vista del 25 febbraio, ma non ha depositato né atti né memorie.

L’ufficio legale di Palazzo delle Aquile ha illustrato oralmente le sue ragioni. Al contrario, Confcommercio ha depositato una nuova memoria di 8 pagine, con 11 allegati, nella quale ha fornito ulteriori elementi a sostegno dell’esigenza cautelare. Per i commercianti restano solide e fondate le ragioni che hanno portato a stoppare la Ztl di notte.

Il responso del presidente Calogero Ferlisi, è arrivato questo pomeriggio.

Il Tar ha deciso di confermare la sospensione della Ztl notturna fino all’udienza fissata il prossimo 25 febbraio.

Secondo il presidente del Tar Calogero Ferlisi la richiesta di sospensione del provvedimento va accolta “tenuto conto – si legge nell’ordinanza – del pericolo prospettato dai ricorrenti nelle rispettive qualità (imprenditori, cittadini residenti nella Ztl per cui è causa e sindacato di categoria). Il Comune di Palermo, costituitosi in giudizio, non ha ritenuto di depositare in atti, o di esibire in sede di audizione, alcun documento atto a provare i

dati relativi al monitoraggio della qualità dell’aria come asseritamente rilevati, nei fine-settimana e nelle ore serali, all’interno delle aree di che trattasi”. L’istanza cautelare può essere accolta limitatamente alla sospensione dei provvedimenti impugnati limitatamente al previsto avvio della c.d. “Ztl Notturna”a partire dal 31 gennaio 2020.