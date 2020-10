A Palermo

Stop alla Ztl notturna, a Palermo. C’è già l’ok all’unanimità della Giunta e alla pubblicazione del provvedimento mancano soltanto poche ore. La decisione alla luce dell’ultimo Dpcm firmato dal premier Conte e del coprifuoco dopo le 23 introdotto con ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci.

La sospensione della Ztl notturna, ha spiegato il sindaco Leoluca Orlando nel corso di una conferenza stampa con il presidente dell’Amat Michele Cimino e l’assessore alla Mobilità Giusto Catania, “è legata alle conseguenze delle norme anti Covid, che hanno ridotto traffico e inquinamento. Lasceremo comunque accese le telecamere per il controllo del territorio, così ci hanno chiesto i cittadini”. Insomma blocco della Ztl notturna, mentre per quella diurna saranno monitorati i flussi di traffico veicolare e da qui verrà deciso se intervenire. Zone blu confermate.

“Ad oggi – ha aggiunto l’assessore Catania – non vi è una diminuzione del traffico automobilistico privato in centro storico e per questo la Ztl diurna resterà in vigore”

Novità anche sul fronte del trasporto pubblico urbano: sospesi bus notturni, con conseguente spostamento di mezzi e personale nella fascia oraria 7-15. “Così contemperiamo due esigenze: il distanziamento a bordo degli autobus, che potranno avere una capienza fino al 50%, e una maggiore frequenza dei mezzi”

Amat e Comune, inoltre, stanno spingendo il piede sull’acceleratore per l’assunzione di nuovi autisti e meccanici. “Nelle more del concorso – ha detto Catania – verranno selezionati 100 autisti con contratti a tempo determinato. I primi 40 autisti saranno in servizio già nei prossimi dieci giorni, entro metà novembre i restanti 60”.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il presidente dell’Amat Cimino – è immetterli in pianta organica già a gennaio. Se non dovessimo farcela verranno prorogati i contratti a termine fino a quando non si concluderanno le procedure concorsuali”.

Nei giorni scorsi c’era stata una pressante richiesta da parte dell’opposizione in consiglio comunale di sospendere la Ztl diurna.

Da più fronti era giunta al sindaco di Palermo la richiesta di sospensione della zona a traffico limitato. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno inviato una nota al sindaco e all’assessore Catania per chiedere l’immediata sospensione della Ztl e della sosta a pagamento in considerazione del nuovo Dcpm e della ordinanza regionale che consente l’occupazione massima del 50% dei posti nei mezzi pubblici ed in attesa dell’assunzione dei 100 nuovi autisti in Amat che consentirebbe l’incremento dei bus in circolazione e di ridurre la pressione degli utenti nei mezzi pubblici a garanzia delle misure di distanziamento e nel rispetto delle normative. Anche le associazioni di categoria erano tornate a chiedere la sospensione della Ztl sia diurna che notturna.