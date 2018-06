Annullati 10 verbali ad un automobilista che aveva rinnovato tardivamente il pass per la Ztl di Palermo. La sentenza del Giudice di Pace di Palermo arriva dopo il ricorso presentato dall’Unione dei Consumatori.

Nella sentenza il Giudice di pace ha accolto l’orientamento giurisprudenziale di merito che rintraccia nell’automobilista l’aver commesso “l’unica” colpa di avere dimenticato la data di scadenza del pass.

Proprio l’elemento soggettivo della condotta, cioè la colpa, considerato nella sua singola ed unitaria identificazione è stato l’elemento che ha permesso al Giudice di accogliere il ricorso ritenendo, pertanto, che la colpa dell’automobilista sia stata unica ed integrata dalla circostanza di avere dimenticato il rinnovo del pass scaduto.

Il Giudice ha onerato la ricorrente di pagare solo il primo verbale ed ha annullato tutti i 10 verbali successivi.

“Speriamo che questo precedente sia di buon auspicio per tutti quei cittadini che hanno proposto ricorso che, fino ad oggi, non sono stati adeguatamente tutelati dall’amministrazione comunale – dichiara Manlio Arnone presidente dell’Unione dei Consumatori – in un contesto giurisprudenziale che sembrava non lasciare scampo ai tutti i poveri automobilisti multati, questa nuova interpretazione del fenomeno ZTL-Palermo ci concede la speranza che giustizia sarà fatta. Non posso esimermi dal congratularmi apertamente con il Giudice per l’impegno, la sensibilità e la grande attenzione che ha dimostrato nel valutare il caso sottoposto alla sua attenzione”.

Francesco Lo Faso della consulta giuridica di Unione dei Consumatori dice: “Il Giudice di Pace di Palermo con questa sentenza finalmente accoglie le nostre doglianze sulla tristemente nota vicenda ZTL, con questa sentenza è stato riconosciuto il diritto dell’automobilista – che ha commesso l’unico errore di dimenticare la data esatta di rinnovo del pass di accesso – di pagare solo la prima multa con l’annullamento di quelle successive, anche elevate in giorni diversi.”

L’Unione dei Consumatori, per gli automobilisti che sono incappati in casi analoghi, mette a disposizione il proprio staff di legali,