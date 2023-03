Le polemiche sull'aumento di stipendio dei depiutati Ars

“Quaaaanto? 900 euro al mese d’aumento, più del reddito di cittadinanza?” C’è chi non vuole crederci, chi si indigna e chi si lascia andare a commenti ironici. I siciliani non hanno preso bene la manovra autoreferenziale che ha consentito ai deputati regionali di aumentare di quasi 900 euro lordi l’indennità mensile.

Lo stipendio dei deputati Ars a “Sicilia”

Se ne parla questa sera a “Sicilia”, il programma di Video Regione condotto da Emiliano Di Rosa. Nel reportage dal titolo “La vita è cara” la testimonianza di gente comune, sindacalisti, precari e politici. La puntata verrà trasmessa alle 21,15 su Video Regione, al canale 14 del digitale terrestre.

