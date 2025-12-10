La sorellanza non si proclama, si pratica. È questa la forza che ha accompagnato il 5 dicembre scorso il passaggio di consegne della past president Anna Scialabba alla nuova presidente eletta Diana Giammarresi, celebrato nella sala degli specchi di Villa Niscemi, a Palermo, durante l’incontro dedicato all’emergenza educativa. Un tema che ha fatto da filo conduttore all’intera cerimonia, confermando la volontà della sezione di radicarsi ulteriormente nel tessuto sociale della città e di sostenere iniziative culturali, educative e di welfare a beneficio della comunità.

L’occasione ha segnato l’avvio del nuovo biennio 2025-2027 della sezione Fidapa Bpw Italy Palermo-Mondello, alla presenza delle autorità federative e civili, tra cui l’assessore alle politiche sociali Mimma Calabrò, intervenuta in rappresentanza del sindaco Roberto Lagalla. Nel suo intervento, l’assessore ha richiamato il valore della solidarietà femminile come fondamento di una comunità più consapevole, ricordando che “la cura tra donne non è un gesto di gentilezza, ma un atto di responsabilità che contrasta la rivalità e costruisce reti.E che il tema delle pari opportunità non riguarda più soltanto il rapporto uomo-donna, ma anche le persone con disabilità, che vanno garantite utilizzando un linguaggio rispettoso e libero da espressioni che richiamano sofferenza”. Temi centrali su cui il professore Angelo Cinà ha offerto una riflessione approfondita, soffermandosi sull’attuale emergenza educativa e sul ruolo cruciale delle istituzioni, delle famiglie e delle associazioni per sostenere i giovani e promuovere una comunità coesa e consapevole.

Durante la cerimonia la past president Scialabba ha ripercorso il lavoro realizzato durante il suo mandato, un biennio segnato dalla crescita della sezione e da un’intensa attività sul territorio. Ha ricordato i progetti con le scuole dedicati alla legalità e al rispetto, le iniziative dell’8 marzo sui diritti delle donne, la collaborazione con l’Associazione Parkinson Sicilia, i numerosi eventi culturali, le presentazioni editoriali, la rassegna “Incontro con l’autore”, il dialogo con il Garante per l’infanzia, gli incontri istituzionali con Comune e Regione, la continuità dei progetti svolti insieme a BCsicilia, associazione impegnata nella tutela dei beni culturali e ambientali dell’isola, e la partecipazione ai momenti più significativi del Distretto Sicilia, il distretto regionale della Fidapa Bpw Italy che riunisce le sezioni della Regione siciliana. “Consegno il testimone con profonda gratitudine verso tutte le socie che hanno attraversato con me un cammino intenso e appassionato” ha detto, sottolineando che “Il valore più grande della sezione Palermo-Mondello è la capacità di agire insieme, con senso etico e spirito di servizio”.

Nel suo primo intervento da presidente, Giammarresi ha sottolineato la continuità con il lavoro svolto e l’impegno condiviso che ha sempre caratterizzato la sezione, indicando nella cura e nel benessere delle donne la priorità del nuovo biennio e nella parità di genere sociale, sanitaria ed economica l’obiettivo comune: “Assumo questo mandato con responsabilità e autentico entusiasmo. Il nostro faro sarà la parità reale affinché ogni donna possa trovare qui uno spazio di crescita e protezione. La nostra sezione continuerà a essere un luogo di confronto e progettualità, capace di dialogare con il territorio e affrontare con competenza le sfide condivise”.

A guidare il nuovo biennio della sezione sarà il Comitato di Presidenza. Diana Giammarresi sarà affiancata dalla vice presidente Roberta Magno, dalla segretaria Giuseppina Bono e dalla tesoriera Alice Coco. Accanto alla nuova squadra resta la past presidente Scialabba, garante della continuità e del patrimonio di esperienze maturato nel mandato precedente. A vigilare sulla correttezza amministrativa della sezione è il Collegio dei revisori, composto da Lilla Di Gangi, Giuseppina Lombardo e Laura Romano. Il team si completa con Sandra Serraino, eletta nel Collegio delle Garanti nazionale.

