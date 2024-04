È Patrizio Cinque è il più accreditato competitor di Giuseppe Antoci, capolista del M5s scelto da Giuseppe Conte. Il 38enne ex sindaco di Bagheria ha dominato la consultazione online ottenendo 842 voti, risultando la prima fra le 14 “proposte di autocandidatura”. Dietro Cinque, si è piazzata la 44enne di Sciacca Antonella Di Prima con 610 voti. Al terzo posto, con 576 preferenza, un’altra donna: Virginia Farruggia.

Verso le elezioni europee, il voto online del M5s

La base del Movimento 5 Stelle ha così deciso. Si è chiuso alle 22 di ieri il secondo e ultimo turno di votazione online delle proposte di autocandidatura per la composizione delle liste M5s in vista delle prossime elezioni europee. Hanno votato 23.744 iscritti su quasi 160 mila aventi diritto, poco meno del 15%. Il campione assoluto di preferenze è il giornalista Gaetano Pedullà: con 988 voti primeggia nella circoscrizione Nord-ovest. Seguito a ruota dalla ex parlamentare Valentina Palmisano, che con 965 voti si piazza prima nella circoscrizione Sud. Come detto, l’ex sindaco di Bagheria Fabrizio Cinque svetta nella circoscrizione Isole, con 842 voti. Fuori dal podio, per preferenze assolute, l’ex europarlamentare Dario Tamburrano, che però è in cima nella circoscrizione Centro. Prima nel Nord-est è Cinzia Morsiani.

Le liste

Buone prestazioni per gli ex parlamentari M5s, ora pronti a correre per il Parlamento europeo: nella circoscrizione Centro Gianluca Ferrara è secondo, Sergio Romagnoli nono, Mirella Emiliozzi decima. Nella circoscrizione Sud Valentina Corneli è quinta. Nel Nord-ovest si piazza quinto Paolo Bernini. Tutti posizionamenti utili per entrare nelle liste delle rispettive circoscrizioni. Le liste definitive, però, verranno redatte solo dopo che il Movimento, con un ulteriore voto online, si sarà espresso sui nomi esterni proposti dal presidente Giuseppe Conte. Al termine di quest’ultima tornata di votazioni, prevista per il 26 aprile, i nomi indicati da Conte, se approvati, verranno inseriti in posizione prioritaria. I posti totali disponibili nelle liste sono 20 nel Nord-ovest, 15 nel Nord-est e nel Centro, 18 nel Sud e 8 nella circoscrizione Isole.