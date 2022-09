Il vicesindaco di Palermo tiene contro la lista del M5S

“Too close to call” direbbero negli Stati Uniti: il distacco non è abbastanza ampio da fare una previsione certa. E’ lotta serrata a Palermo Resuttana, secondo collegio uninominale di Palermo per la Camera. Se in quello di Palermo Settecannoli Andrea Aiello (M5S) pare avviato alla vittoria, così come la collega Dolores Bevilacqua al Senato, nell’area in questione tiene per il momento l’asse di centrodestra, che ha schierato la parlamentare uscente nonchè vicesindaco di Palermo Carolina Varchi.

Ad una settantina di sezioni dalla chiusura dello spoglio, l’esponente di Fratelli d’Italia è avanti di poco più di 2000 voti nei confronti del parlamentare uscente Aldo Penna. Male invece il centrosinistra, che conferma un trend negativo che investe la Sicilia e non solo.

Carolina Varchi avanti su Aldo Penna

Una “prima” assoluta, dopo il taglio dei parlamentari deciso nella scorsa legislatura e che ha ridotto a diciotto i collegi uninominali da assegnare sull’Isola. Sei i seggi previsti nei collegi uninominali del Senato, mentre sono dodici quelli assegnati alla Camera. Rientra in quest’ultima categoria il collegio di Palermo Resuttana, dove il vicesindaco di Palermo Carolina Varchi fronteggia l’esponente storico del Partito Socialista Italiano Bobo Craxi. Nel ruolo di outsiders Aldo Penna (M5S) e Gianluca Calì (Sud Chiama Nord).

Un seggio, quello di Palermo Resuttana, nel quale il vicesindaco del capoluogo siciliano sta avendo vita difficile. La parlamentare rappresenta una delle principali luogotenenti di Giorgia Meloni a livello nazionale. Panni nei quali di recente ha giocato un ruolo di coordinamento nella presentazione degli emendamenti ‘salva Palermo’. Per la Varchi si tratterebbe di una conferma, dopo l’elezioni conseguita nella tornata elettorale del 2017. Per lei, al momento, si registrano circa 53.400 preferenze, 2600 in più di Aldo Penna, alfiere del Movimento 5 Stelle. Un componente di rilievo del coordinamento regionale della compagine pentastellata, che sta seguendo la scia di quell’effetto Conte che sta portando risultati elettorali di un certo spessore in Sicilia. Si ferma a quota 25.000 invece Bobo Craxi, che dovrà attendere l’esito dei collegi plurinominali. Supera il 7% Sud Chiama Nord, soggetto politico di Cateno De Luca che, con l’imprenditore antimafia Gianluca Calì, totalizza al momento 11.400 preferenze.