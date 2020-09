Durante tutto il weekend

Banchetti e punti informativi in tutta la Sicilia in questo weekend per spingere il “Sì” al taglio dei parlamentari.

Portavoce M5S presenti nelle istituzioni e attivisti 5stelle si mobilitano da un capo all’altro dell’isola per incontrare i cittadini e spiegare le ragioni del Sì al referendum costituzionale del 20-21 settembre.

“Cercheremo – afferma il capogruppo M5S all’Ars Giorgio Pasqua – di confutare le tante fake news messe in giro ad arte da chi, disperatamente, cerca di aggrapparsi alla poltrona e, soprattutto, le tante ragioni del ‘Sì’ ad una riforma epocale che lascia invariata la rappresentanza, senza toccare gli equilibri della Costituzione, come invece facevano le controriforme del 2006 varate da Berlusconi e nel 2016 da Renzi entrambe bocciate dai cittadini”.

“La vittoria del ‘Sì’ – continua Pasqua – sarà il primo passo verso la modernizzazione del Paese, a cui seguirà l’approvazione di una legge elettorale proporzionale già in discussione alla Camera che darà rappresentanza a diverse forze politiche nello spirito plurale e parlamentare della nostra Costituzione”.

L’occasione di incontrare in piazza i cittadini servirà anche a raccontare l’attività svolta dai portavoce M5S nelle istituzioni e le iniziative di risparmio di costi della politica messe in campo in questi anni dal Movimento 5 Stelle, che ha rinunciato e restituito oltre 113,7 milioni di euro. 5 milioni e mezzo sono stati restituiti solo dai deputati all’Ars.

“Oltre il 90% del Parlamento – ricorda Pasqua – ha già votato ‘Sì’ a questa riduzione, ora assistiamo ad una vergognosa e squallida retromarcia che ha una sola, evidente, motivazione, mantenere la poltrona e la busta paga, che, lo ricordiamo, tutti i parlamentari non 5 stelle incassano per intero, senza alcuna restituzione ai cittadini”.

Di seguito alcuni dei banchetti e dei punti informativi in Sicilia

VENERDì 11 Settembre 2020

Niscemi (CL) ore 19 piazza Vittorio Emanuele III

Ispica (RG), Piazza unità d’Italia Venerdì 11, ore 19

Pedara (CT) via della Orchidea venerdì 11, ore 17 – 20

SABATO 12 Settembre 2020

Agrigento, Piazzale Aster (San Leone), ore 10

Santa Margherita di Belìce (AG) , Villa Comunale, ore 18

Palermo, Via Magliocco, ore 16-20

Casteldaccia (PA), piazza Madrice, ore 16-19

Piana degli Albanesi (PA), Viale 8 Marzo, ore 10.30-13 e 18,30-20

Paternò (CT), via Fonte Maimonide, ore 9-12

Belpasso (CT), Piazza Municipio, ore 10-13

Caltagirone(CT) , Piazza Falcone e Borsellino, ore 10-13 Caltagirone

Vizzini (CT), Piazza Marconi, 10.30- 12.30

Bronte(CT) , piazza Rosario, ore 18

Trecastagni (CT), piazza Marconi, 9 -13

Tremestieri etneo(CT) , Piano Tremestieri etneo 10:30- 13:00; Piazza Regina Margherita, 17:30 / 20:00

Acitrezza(CT) , lungomare dei Ciclopi, ore 17,30

San Giovanni La Punta(CT) , mercato settimanale parcheggio. 0re 10-13

Pedara (CT) ,via della Orchidea, ore 17-20,

Misterbianco (CT), Piazza Mercato, ore 9.30-12.30

Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele,ore 17 -20

Gela (CL), piazza Umberto I, ore 18-20

San Cataldo (CL), Piazza Papà Giovanni XXIII, ore 10-13 e 17-21

Campofranco (CL), Piazza Adamo, ore 10,13

Riesi (CL), Viale Don Bosco, ore 9.30-13

Enna (Pergusa), ore 10

Trapani, villa Margherita, ore 9,30

Siracusa, Largo XXV Luglio, ore 17.30-20.30

Lentini (SR) , via Garibaldi 136, ore 16-19

Augusta (SR), piazza Fontana, ore 19

Messina, Mercato Vascone, ore 10.30-13 e 17-20

Milazzo (ME), via G.Medici, ore 19-23

Ragusa, Mercato Paestum, via Paestum, ore 10 – 13

Scicli (RG), piazza Busacca, ore 17-23

Ispica (RG), Piazza unità d’Italia, ore 18

Modica (RG), piazzale Bruno c/o Polo Commerciale, ore 17-20;

Vittoria (RG), via Cavour, ore 19-20

DOMENICA 13 settembre 2020

Messina 13 Piazza del popolo, ore10.30-13:

Messina, piazza Cairoli, ore 17-20

Caltagirone (CT) , piazza Umberto, ore 10 -13

Modica Bassa (RG),Corso Umberto, ore 10- 13

Marina di Ragusa, piazza Torre, 18 – 21

Pedara (CT), via della Orchidea ore 17- 20

Priolo Gargallo (SR), Piazza Quattro Canti, ore 10-13

Carlentini (SR) Piazza San Francesco, ore 10-13

Canicattini Bagni (SR), ore 10-13