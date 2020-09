Carini al voto con 4 candidati a sindaco, Pd e M5S corrono separati

Referendum costituzionale, in piazza a Palermo movimenti e associazioni “No al taglio della democrazia”

Dicono gli organizzatori: "Diciamo no a un taglio che aumenterà la distanza tra il popolo e i suoi rappresentanti, e garantirà alle segreterie di partito la presenza dei fedelissimi tra gli eletti in Parlamento. Diciamo no ad un taglio che non colpisce davvero gli sprechi, ma solo la sovranità po...