la mobilitazione sabato

In occasione della giornata nazionale per il no al referendum, sabato, alle 17:30, associazioni e movimenti politici di Palermo si troveranno insieme in Piazza Verdi per “ribadire il proprio NO al taglio della democrazia”.

“Il futuro dell’Italia viene dato per l’ennesima volta in pasto ad una classe politica che scarica le responsabilità della propria incompetenza sulla Costituzione con una riforma populista. – si legge in una nota dei promotori dell’iniziativa -. Diciamo no a un taglio che aumenterà la distanza tra il popolo e i suoi rappresentanti, e garantirà alle segreterie di partito la presenza dei fedelissimi tra gli eletti in Parlamento. Diciamo no ad un taglio che non colpisce davvero gli sprechi, ma solo la sovranità popolare”.

Aderiscono alla manifestazione: Comitati NOstra della Sicilia, Volt Italia, 6000 Sardine Palermo, Comitato di Palermo per il No al taglio del parlamento, ANPI Sicilia ReDs-rete dei democratici e socialisti, Radicali Italiani PSI, +Europa, Rifondazione Comunista PCI Sicili, Comitato Rodotà per la difesa dei beni pubblici e comuni, ARCI, LeftWing Sicilia e Potere al Popolo – Palermo.

Domenica 20 e lunedì 21 settembre gli italiani saranno chiamati a votare per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari che doveva svolgersi il 29 marzo ma è stato rinviato per l’emergenza Covid-19.

Cinquantuno milioni di italiani saranno chiamati alle urne per confermare o meno il taglio dei parlamentari.

In sette Regioni (Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia) però, si voterà anche per l’elezione dei presidenti e dei consiglieri. E sono previste le Comunali anche in oltre 1000 comuni, tra cui Aosta, Trento e Venezia.

I seggi saranno aperti domenica 20 settembre dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 21 dalle 7.00 alle 15.00. Una volta chiuse le urne, inizierà lo spoglio da parte degli scrutatori.

Si ricorda che, per la validità del referendum, non è previsto quorum. Per cui vincerà la scelta che otterrà anche un solo voto in più, a prescindere dall’affluenza alle urne.