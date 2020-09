il 5 e 6 settembre a palermo e messina

Sabato 5 e domenica 6 settembre +Europa sarà presente in più di 30 piazze italiane per la mobilitazione per il no al referendum sul taglio dei Parlamentari.

Il 20 ed il 21 settembre infatti i cittadini saranno chiamati ad esprimersi sulla riforma agli articoli 56 – 57 e 59 della Costituzione, riforma che prevede un taglio netto del numero dei Parlamentari.

“Un taglio dei numeri e della rappresentanza, – dicono gli organizzatori della mobilitazione – camuffato da riforma sugli sprechi.

Al fine di sensibilizzare sulle nostre ragioni del NO, +Europa Sicilia sarà presente con banchetti informativi a Palermo, in via Magliocco dalle 17 alle 20 e a Messina, in Piazza Cairoli dalle 17 alle 21″.

“È un Referendum importante sopratutto per i siciliani – afferma l’esponente siciliano della segreteria nazionale di +Europa Fabrizio Ferrandelli– se vincesse il Sì al referendum, infatti, la Sicilia diventerebbe la regione d’Italia meno rappresentata in parlamento.

Il Sud in generale avrebbe meno peso delle regioni del nord.

Anziché tagliare la democrazia perché non iniziate a tagliare sprechi e privilegi?

Il problema – continua Ferrandelli – non è per noi il numero dei parlamentari, ma la qualità.

Il problema non è quanti, ma chi sono.

Vogliamo una classe parlamentare competente, onesta e radicata sul territorio? Votiamo cambiandola, non tagliandola.

Votiamo No al referendum, votiamo, no al taglio dei diritti dei siciliani, votiamo no a questo schiaffo al Sud.

Perché la rappresentanza dei nostri territori vale più del costo di un caffè!”.

Il referendum doveva svolgersi il 29 marzo ma è stato rinviato per l’emergenza Covid-19.

Cinquantuno milioni di italiani saranno chiamati alle urne per confermare o meno il taglio dei parlamentari.

In sette Regioni (Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia) però, si voterà anche per l’elezione dei presidenti e dei consiglieri. E sono previste le Comunali anche in oltre 1000 Comuni, tra cui Aosta, Trento e Venezia.

I seggi saranno aperti domenica 20 settembre dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 21 dalle 7.00 alle 15.00. Una volta chiuse le urne, inizierà lo spoglio da parte degli scrutatori.