L’intervista rilasciata dal Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, a Il Giornale riaccende il dibattito su alcune recenti notizie riguardanti la situazione idrica e il turismo sull’isola. Nelle interviste rilasciate in questi giorni a diversi media nazionali il governatore ha fortemente contestato le voci di un’emergenza che metterebbe in fuga i turisti e l’atteggiamento dei media internazionali che tende a denigrare la Sicilia.

Le fake news sulla siccità e il turismo in Sicilia

Secondo Schifani, le notizie che parlano di un’emergenza idrica tale da compromettere il turismo in Sicilia sono completamente infondate. Il Presidente ha sottolineato che, nonostante vi sia un problema oggettivo di siccità, nessun turista corre il rischio di rimanere senza acqua durante il soggiorno sull’isola. Schifani ha citato i dati forniti dalla Federalberghi, che mostrano un aumento del flusso turistico, contraddicendo così le fake news diffuse da alcune testate internazionali, tra cui il New York Times.

Le misure per affrontare la siccità

Schifani ha spiegato che la Regione Siciliana ha ereditato vent’anni di immobilismo in materia di gestione idrica, ma ha già messo in atto diverse contromisure per affrontare l’emergenza. Con fondi statali e regionali sono stati destinati 48 milioni di euro per la ricerca di nuovi pozzi e per garantire l’approvvigionamento idrico e l’irrigazione. A medio termine, grazie ai fondi di coesione europei e ad accordi con il governo centrale, sono stati avviati lavori per il rifacimento della rete idrica di Agrigento e per il ripristino di tre dissalatori abbandonati.

La risposta della Sicilia ai detrattori

Alle accuse di cattiva gestione delle risorse per la siccità mosse dal Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, Schifani risponde che oltre il 60% delle risorse è già stato utilizzato per affrontare l’emergenza, contrariamente a quanto dichiarato. Il governatore siciliano non intende però trascinarsi in polemiche con il suo predecessore che dovrebbe ben conoscere le condizioni del territorio siciliano sul versante degli approvvigionamenti idrici e delle condizioni della rete di distribuzione.

Turismo in crescita in Sicilia

Contrariamente alle notizie allarmistiche, i numeri del turismo in Sicilia sono in crescita rispetto all’anno precedente. Il Presidente Schifani ha inoltre evidenziato l’aumento del Pil regionale e delle entrate fiscali, sottolineando l’efficacia delle politiche di sostegno alle imprese. Anche l’agenzia internazionale Standard and Poor’s ha recentemente migliorato il rating della Sicilia, confermando i progressi economici dell’isola.

Operazione verità verso l’estero

Nell’intervista rilasciata a Il Giornale, Schifani annuncia che nei prossimi giorni, il governo regionale avvierà un’importante operazione verità rivolta alla comunità internazionale. L’obiettivo è quello di smentire le notizie false sulla presunta emergenza idrica che starebbe allontanando i turisti dalla Sicilia. Con questo intervento, il Presidente Renato Schifani intende fornire dati concreti e rassicurare i visitatori sulla reale situazione dell’isola, contrastando così l’allarmismo diffuso da alcune testate straniere.