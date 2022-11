Auguri di buon lavoro ed analisi politiche

Auguri di buon lavoro ed analisi politiche sullo stato della maggioranza: non si sono fatte attendere le reazioni politiche sull’elezione di Gaetano Galvagno a presidente dell’Ars. L’esponente di Fratelli d’Italia ha ottenuto l’incarico alla seconda chiamata con 43 voti. Risultato raggiunto grazie all’appoggio esterno di Sicilia Vera e Sud Chiama Nord, soggetti politici dipendenti da Cateno De Luca e che hanno bilanciato alcune falle all’interno del centrodestra.

Le reazioni nel centrodestra

Fratelli d’Italia ottiene quindi la presidenza dell’Ars. Fatto salutato con favore dal deputato regionale Marco Intravaia. “La maggioranza comincia bene. Il collega di partito Gaetano Galvagno è diventato il nuovo presidente dell’Ars alla seconda votazione, con 43 voti, cioè l’intera maggioranza più altri tre dall’opposizione. A lui i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso ruolo che sono certo ricoprirà nel migliore dei modi”.

Auspici condivisi dalla pattuglia della Lega-Prima l’Italia a Sala d’Ercole. “L’elezione del Presidente dell’Ars con un ampio consenso ben oltre i quaranta voti su cui può contare la maggioranza dimostra che la designazione di Gaetano Galvagno ha avuto anche l’apprezzamento di alcuni deputati di minoranza”.

Marianna Caronia, Vincenzo Figuccia, Pippo Laccoto, Luca Sammartino e Mimmo Turano rivolgono “al neo presidente dell’Ars i ,igliori auguri di buon lavoro. Ora la legislatura può partire pienamente e il presidente della Regione Renato Schifani potrà nominare gli assessori. Siamo pronti a garantire l’impegno della Lega per realizzare il programma di governo che i cittadini siciliani hanno scelto con il voto”.

Complimenti arrivati anche da uno dei delusi di giornata, ovvero il coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè. “Un mondo di auguri a Gaetano Galvagno. Una persona intelligente, perbene e matura. Sono sicuro quindi che sarà un ottimo Presidente”.

Il neopresidente dell’Ars incassa inoltre l’appogggio della Nuova DC che, per bocca del deputato regionale Carmelo Pace, esprime i propri auguri. “La maggioranza ha dato dimostrazione di serietà, presentandosi al voto compatta ed evitando inutili quanto dannose perdite di tempo. Adesso occorrerà mettersi subito al lavoro, consci del fatto che la Sicilia e i siciliani hanno bisogno di risposte quanto più celeri possibili”.

Dall’opposizione. PD: “Maggioranza spaccata”, M5S vota scheda bianca

Complimenti che arrivano anche dai banchi dell’opposizione. Come quelli rivolti dall’ex candidato alla presidenza della Regione Nuccio Di Paola. L’esponente pentastellato ha ribadito la linea del partito durante il voto odierno. “Anche se Gaetano Galvagno non ha avuto i voti del M5S, che ha votato compatto scheda bianca, auguriamo al nuovo presidente dell’Assemblea regionale siciliana buon lavoro, nella speranza che la nuova legislatura del Parlamento più antico del mondo sia proficua e diretta nell’esclusivo interesse dei siciliani”.

Critica la posizione del Partito Democratico, evidenziata dal segretario regionale Anthony Barbagallo. L’esponente Dem parla apertamente di spaccature all’interno della maggioranza. “Tanti auguri al neo presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, il più giovane della storia del Parlamento più antico d’Europa. Ma non possiamo non notare come l’elezione di oggi è arrivata grazie al soccorso messinese mentre a sala d’Ercole la maggioranza di centrodestra è naufragata alla prima prova d’aula”.

“La prossima settimana nel corso delle votazioni dell’ufficio di presidenza – prosegue Barbagallo – i siciliani vedranno pure il prezzo della compravendita: la vice presidenza dell’Ars con cui la maggioranza ricambierà il favore. È una vergogna che tradisce il voto dei siciliani – conclude – che hanno votato Cateno De Luca in opposizione del centrodestra e invece da oggi lo trovano fedele alleato”.

Cateno De Luca ago della bilancia

Mattatore di giornata è Cateno De Luca. La condotta dei deputati di Sud Chiama Nord e di Sicilia Vera si è dimostrata fondamentale nell’indirizzare l’aula verso l’elezione di Gaetano Galvagno. Fatto sottolineato dal coordinatore dei parlamentari di Sicilia Vera Danilo Lo Giudice.

“Ci è stato chiesto insistentemente da più fronti di non votare scheda bianca alla seconda chiamata evidentemente per rinviare ad ulteriore votazione l’eventuale elezione del candidato della maggioranza. Il nostro netto rifiuto comunicato anche da Cateno De Luca a Gianfranco Miccichè in una breve riunione intercorsa presso la torre Pisana tra la prima e la seconda votazione ha evidentemente costretto la maggioranza a ricompattarsi”.

“Sono sicuro che il mio fraterno amico Gaetano Galvagno di questo ovviamente ci ringrazierà – ha aggiunto Lo Giudice, ricambiando il ringraziamento espresso dal neopresidente dell’Ars -. Abbiamo probabilmente evitato che si creassero le condizioni per le classiche imboscate d’aula finalizzate a far alzare il prezzo in trattative alle quali noi abbiamo dichiarato anzitempo di non essere interessati. Così come ha ribadito stamattina De Luca agli organi di stampa se Gianfranco Miccichè avesse dimostrato coraggio con un atto formale lo avremmo sostenuto. Al presidente Galvagno formuliamo i nostri migliori auguri di un proficuo lavoro”.

Gli auguri di buon lavoro dal Comune di Palermo

Fra i primi ad esprimere i propri migliori auguri di buon lavoro il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “Al neo eletto presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, rivolgo le più sincere congratulazioni e il mio augurio di buon lavoro. Sono certo che saprà ricoprire responsabilmente e con grande serietà un ruolo così importante per l’equilibrio di questa diciottesima legislatura del Parlamento siciliano. Certamente la sua elezione, dopo quella del presidente della Regione, Renato Schifani, sarà garante di un rinnovato e proficuo dialogo con gli enti locali e i cittadini”.

Complimenti a cui si associa il presidente del Consiglio Comunale di Palermo Giulio Tantillo. “A nome mio personale e a nome di tutto il Consiglio comunale di Palermo, desidero augurare buon lavoro al neo Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, eletto oggi alla guida del più antico Parlamento d’Europa. Sono certo che sotto la Sua Presidenza l’Assemblea sarà ancora esempio di confronto democratico; di dialogo e primato della politica a servizio della nostra terra”.

Associazione Stampa Parlamentare: “Congratulazione a Galvagno”

Congratulazioni rivolte anche dall’Associazione Stampa Parlamentare. “Auguriamo buon lavoro al neo presidente dell’Assemblea regionale, Gaetano Galvagno. I cronisti parlamentari auspicano una proficua collaborazione con la Presidenza dell’Ars e sono disponibili fin da subito a un confronto formulando proposte con l’obiettivo di creare le condizioni di lavoro migliori per potere svolgere l’attività nel modo più tempestivo e puntuale”.