Effetto Conte in tutto il capoluogo siciliano

Si sono concluse le operazioni di spoglio dei voti depositati durante l’election day del 25 settembre. Sessione elettorale relativa al rinnovamento dei componenti di Camera e Senato. Una “prima” assoluta, dopo il taglio dei parlamentari deciso nella scorsa legislatura. In Sicilia sono diciotto i collegi uninominali da assegnare, di cui sei al Senato e dodici alla Camera. In quest’ultima categoria rientrano i due collegi di Palermo, ovvero Settacannoli e Resuttana.

Proprio con riguardo al primo seggio, si registra una “sorpresa”. Il parlamentare uscente Andrea Aiello ha vinto il seggio di Palermo Settecannoli, scaldzando dal primo posto sia Gabriella Giammanco (centrodestra) che Erasmo Palazzotto (centrosinistra). Dopo lo scrutinio di tutte e 416 le sezioni disponibili, Aiello ha totalizzato oltre 64.000 preferenze.

L’incognita Aiello beffa Giammanco e Palazzotto

Un ruolo da outsider interpretato come meglio non poteva da parte di Andrea Aiello. Il componente uscente della Commissione Lavoro, scelto per rappresentare la compagine grillina nel collegio di Palermo Settecannoli, è vicino ad ottenere uno scranno nella futura composizione della Camera dei Deputati. Inevitabile, così come avvenuto per il collegio del capoluogo siciliano relativo al Senato, non rilevare la spallata data dal leader del M5S Giuseppe Conte e dal tema del reddito di cittadinanza, punto forte del programma grillino.

Niente big match quindi fra centrodestra e centrosinistra. Sia Gabriella Giammanco, senatrice uscente di Forza Italia, che Erasmo Palazzotto, deputato uscente militante nel Partito Democratico, dovranno così attendere l’esito dei collegi plurinominali. L’esponente azzurra si attesta intorno alle 50.000 preferenze, non sufficienti a battere le oltre 64.000 registrate dal M5S. Peggio di lei fà Erasmo Palazzotto che non supera quota 37.000 voti, accumuluti dalle quattro liste del centrosinistra. Si ferma a quota 11.000 preferenze Sud Chiama Nord, soggetto politico di Cateno De Luca. A Palermo, l’ex sindaco di Messina ha scelto l’ex consigliere comunale della Lega Igor Gelarda, che ha raggiunto un risultato che si attesterà intorno al 6%.