Ultima cerimonia del ventaglio a Palazzo dei Normanni per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè. “Lo avevo messo nel conto”, ha detto Miccichè, spiegando che questo potrebbe anche essere il prezzo per aver osteggiato la ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione Siciliana.

“L’anno prossimo compirò 70 anni e la Sicilia ovviamente non può aspettare le mie decisioni. E in realtà non ho più neanche spazio nel curriculum”. Nessun rimpianto, comunque: “la mia carriera politica è stata incredibile e di questo sono grato al presidente Berlusconi.