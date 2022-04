A Casa Minutella la giornata della donazione degli organi

La cultura della donazione degli organi sta crescendo in Sicilia. Ma c’è molto ancora da fare. Ne è convinto Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute. Il tema della donazione degli organi è stato al centro dell’ultima puntata di Casa Minutella. Il 24 aprile, poi, si celebra la giornata nazionale delle donazioni.

Razza, “fatto un grande lavoro, merito dei centri trapianti”

Razza, in collegamento con il talk show prodotto da BlogSicilia ha spiegato così il suo punto di vista: “in questi anni abbiamo fatto un grande lavoro ed è merito del Centro Regionale dei trapianti e della riorganizzazione che ha avuto. La Sicilia è cresciuta tantissimo nel numero dei trapianti che vengono effettuati. Siamo leader in alcuni settori. Nella nostra regione, ad esempio, è stato effettuato il primo trapianto di utero in Europa”.

Dietro questi risultati, “c’è il grande lavoro che tutti i nostri centri portano avanti, a partire dall’Ismett, che quest’anno ha superato un numero davvero enorme di trapianti, così come il centro trapianti del civico e tutte le altre strutture regionali”.