Sanremo 2022, le interviste a Michele Bravi, Aka e Ana Mena

Sicilia i conti tornano? E’ la domanda alla quale tenta di rispondere la puntata odierna di Casa Minutella. Il talk show va in onda il martedì e il giovedì in diretta su Blogsicilia.it, Tempostretto.it e sul canale 16 del digitale terrestre, il canale di Video Regione.

Sicilia i conti tornano? A che punto siamo con il Pnrr

Per parlare dell’economia siciliana alle prese con la crisi causata dalla pandemia da Covid 19, l’ospite della puntata sarà Gaetano Armao, vicepresidente della Regione siciliana e assessore all’Economia. Con Armao si farà il punto sulla situazione economica nazionale e siciliana e sulle misure adottate per contenere la crisi dei settori produttivi. La puntata sarà anche l’occasione per fare il punto sulle risorse che l’Unione Europea mette a disposizione degli Stati membri attraverso il Recovery Fund. L’Italia ha presentato un Piano nazionale di ripresa e resilienza dal valore complessivo di 209 miliardi. Linfa vitale per far riportare la locomotiva produttiva del paese, con interventi mirati soprattutto nel settore delle infrastrutture, della tutela ambientale e della digitalizzazione. A che punto sono i progetti “siciliani” del Pnrr?

In studio con Massimo Minutella ci sarà Manlio Viola, direttore di Blogsicilia. Dalla redazione del settimanale “L’Espresso” sarà collegato il giornalista Antonio Fraschilla. A completare il parterre dei giornalisti che intervisteranno il vicepresidente Armao, interverrà la firma politica della Sicilia di Catania, Mario Barresi.

Sanremo 2022, le interviste a Michele Bravi, Aka e Ana Mena

Nella seconda parte della puntata spazio al Festival di Sanremo 2022, la più importante kermesse canora europea che inizia in questi giorni. In collegamento dalla città dei fiori, a Casa Minutella partecipa la giornalista e critica musicale Carmen Guadalaxara, firma dello spettacolo per il quotidiano “Il Tempo”. Sempre per parlare di Sanremo, Massimo Minutella intervisterà tre giovani star in competizione a Sanremo 2022: Michele Bravi, Aka e la cantante spagnola Ana Mena.