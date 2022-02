Televoto di BlogSicilia sugli assessori regionali. Ecco la classifica parziale (VIDEO)

Piero Messina di

18/02/2022

x Prima tappa del Televoto di BlogSicilia sul gradimento dell’operato degli assessori siciliani. I primi dati di questo monitoraggio online sono stati forniti ieri nel corso della puntata di Casa Minutella. Si potrà votare sino alle 24 del 2 marzo e i dati verranno costantemente aggiornati, il martedì e il giovedì nel corso del talk show condotto da Massimo Minutella e in onda su BlogSicilia, Tempostretto e su Video Regione, al canale 16 del digitale terrestre. Il Televoto di BlogSicilia è dedicato all’operato degli assessori regionali. A pochi giorni dal via sono già oltre settemila cinquemila i suffragi “digitali” arrivati in redazione. La consultazione online prosegue sino alla mezzanotte del prossimo 2 marzo. Le classifiche di gradimento verranno aggiornate ogni martedì e giovedì e i dati parziali verranno comunicati in occasione delle puntate di Casa Minutella. E’ un modo per permettere ai nostri lettori di esprimere la propria opinione. Naturalmente, questa procedura non ha alcun valore scientifico, non si basa su campioni verificati e non vuole orientare l’opinione pubblica. Questa iniziativa va considerata un servizio offerto ai nostri lettori per rafforzare il senso di community. Si tratta, in fondo, di mantenere vivo il legame tra chi realizza quotidianamente questo prodotto editoriale e il pubblico dei nostri lettori. Televoto di Blogsicilia, da stasera si può votare anche scheda bianca A dimostrazione dell’attenzione che Blogsicilia riserva ai suoi lettori. Oltre ai dodici membri della giunta regionale di governo presieduta da Nello Musumeci , è possibile anche una tredicesima opzione di voto: è stata infatti inserita la possibilità di non votare per nessuno. Una sorta di scheda bianca. Questa scelta è stata fatta per rispondere alle indicazioni giunte da parecchi lettori, che hanno segnalato il loro disagio nel non poter esprimere un voto in grado di raccontare la distanza da loro percepita tra il cittadino e i componenti del governo regionale. Per partecipare al Televoto basta collegarsi a questo link: https://www.blogsicilia.it/il-televoto-sulla-giunta-regionale-siciliana/

