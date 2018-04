Il velivolo ripartito con otto ore di ritardo

Paura sul volo Fiumicino-Comiso di ieri è stato colpito, in fase di discesa verso l’aeroporto Vincenzo Magliocco, da un fulmine, che non ha provocato danni al velivolo ma ha costretto Ryanair a posticipare di ben otto ore il volo di ritorno, schedulato per le 14,45 e partito invece alle 22,30.

L’aeromobile non ha riportato danni, ma il protocollo prevede in questi casi un approfondito screening straordinario per verificare che il mezzo sia in grado di tornare in aria.

I passeggeri sono stati costretti ad attendere in aeroporto la partenza, prima posticipata alle 17,30, poi alle 22,30.

Alcuni tecnici Ryanair partiti da Londra e arrivati a Comiso in serata con un volo partito appunto dalla capitale inglese hanno condotto le verifiche sull’aereo e hanno dato l’ok per la ripartenza verso la Capitale.