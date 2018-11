a partecipare anche il ministro della difesa trenta

È in corso a Palermo un incontro al quale stanno partecipando il Ministro della difesa, Elisabetta Trenta, il Comando Logistico Aeronautica Militare, la Regione Siciliana, il Comune di Comiso, l’Agenzia del Demanio, l’Enac e la Soaco. Il tema è quello già affrontato a Roma, ovvero la riconversione dell’Aeroporto di Comiso, per renderlo esclusivamente a uso civile.

“Dalle parole ai fatti, la cessione dell’area militare ex-USAF dell’aeroporto di Comiso e’ sempre piu’ vicina. Si sta riunendo il Tavolo Tecnico che si occupa della cessione dell’area militare all’aeroporto ragusano per la totale riconversione ad usi esclusivamente civili. Si tratta di un nuovo importantissimo tassello per l’economia del territorio”.

A riferirlo è la Parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, la quale nei giorni scorsi aveva incontrato a Roma il Ministro Trenta, per “sottoporle l’importante vicenda, sia per quanto concerne l’inutilizzo dell’area militare e dell’immenso patrimonio edilizio, ormai da più di 25 anni, sia per consentire che l’aeroporto di Comiso possa usufruire del sedime in questione per la progettazione e la realizzazione di uno scalo e della relativa piattaforma cargo”.

Se confermato l’iter dei lavori, la vasta area in questione si sommerebbe a quella già ceduta con Decreto Interministeriale del 14 dicembre del 2000, che permise la nascita dell’attuale Aeroporto “Pio La Torre” di Comiso.

Come tiene a precisare l’Esponente pentastellato si tratterebbe di “un’operazione importantissima per il nostro territorio, e la Sicilia intera perché in tal modo si concluderà la procedura per la riconversione definitiva ad uso sociale, civile e commerciale di tutta l’area aeroportuale”.

“Questo – conclude Campo – rappresenterà conseguenzialmente l’inizio di un nuovo percorso progettuale che ci dovrà portare alla realizzazione dell’unico scalo Cargo (trasporto merci) da Napoli in giu’, per un raggio commerciale e di azione di ben 800 km. Insieme alla funzione civile di trasporto passeggeri, gia’ esistente, dall’aeroporto si potranno trasportare quindi anche merci, un’infrastruttura fondamentale anche per la nostra agricoltura e la nostra industria. Cosi’ l’aeroporto di Comiso potrebbe divenire una delle più importanti piattaforme Cargo del Mediterraneo”.