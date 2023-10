Incidente ieri sera intorno alle 19 a Ragusa. Secondo quanto ricostruito, un’auto, nei pressi del cavalcavia della stazione centrale, è uscita fuori strada e si è ribaltata. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. Gli occupanti dell’auto sarebbero tutti illesi.

Il salvataggio a Catania

Svenuta e bloccata all’interno dell’auto, provvidenzialmente salvata dai carabinieri. E’ successo a Catania dove davvero si è sfiorata la tragedia. Una donna che aveva perso i sensi era rimasta bloccata nella propria auto dopo un incidente stradale. Impatto che si era verificato la notte scorsa nel rione Picanello di Catania. La malcapitata è stata soccorsa da carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale. Dopo un impatto contro il muro perimetrale di un palazzo nella vettura si è attivato l’airbag che è scoppiato.

L’intervento dei militari

I due militari hanno visto che la donna era esanime sul volante e completamente avvolta dai fumi fuoriusciti dal sistema di protezione. Con un utensile metallico prelevato dall’autovettura di servizio hanno infranto il vetro posteriore dell’utilitaria riuscendo a raggiungere e a prestare i primi soccorsi alla vittima. Quest’ultima successivamente, grazie anche alle prime cure del personale medico arrivato con un ambulanza del 118, si è ripresa.

Altro salvataggio a Palermo

I carabinieri sempre protagonisti qualche notte fa a Palermo, hanno salvato un uomo mentre era in procinto di gettarsi da una palazzina. Aveva progettato di farla finita e voleva farlo lanciandosi nel vuoto da un’altezza di una quindicina di metri. Carabinieri e vigili del fuoco sono riusciti ad evitare il dramma. E’ accaduto in via Conte Federico, nel quartiere di Brancaccio. L’uomo, un giovane di 30 anni, si era già sporto dal balcone e minacciava di lanciarsi. Immediate le segnalazioni arrivate ai centralini dei vigili del fuoco e dei carabinieri. In coordinamento pompieri e militari dell’Arma hanno predisposto quanto necessario per provare ad evitare la tragedia. E sono riusciti nell’intento, facendo desistere il 30enne.

Alla stazione altro dramma sfiorato

Altra tragedia sfiorata nei giorni scorsi in piazza Caponnetto alla stazione Giachery di Palermo. Una donna di 39 anni, infatti, stava per buttarsi tra i binari. In quel momento, tuttavia, transitava una pattuglia dei vigili urbani. I due agenti, a bordo dell’auto, sono subito scesi e sono riusciti a bloccarla ed a farle cambiare idea salvandola, così, dal suo tentativo di suicidio. Decisivo l’intervento dei due agenti che, durante il servizio, si sono accorti di quanto stava per accadere.

