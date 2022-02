Il Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha dato il via libera al finanziamento di 350 milioni di euro per il lotto 9 dell’autostrada Siracusa-Gela che legherà Modica e Scicli. Si tratta di risorse, sotto forma di anticipazioni del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Altri km nel Ragusano

Si aggiungono altri chilometri autostradali nel Ragusano, che, fino ad ora, ne ha solo 7, inaugurati nei mesi scorsi con l’apertura del tratto tra Rosolini ed Ispica. Pochissimi ma prima del taglio del nastro Ragusa era praticamente l’unica provincia italiana non coperta da un’autostrada.

Risanamento del Cas

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, ritiene che se sulla Siracusa-Gela sono tornati gli operai, una parte del merito va al risanamento del Cas, Consorzio autostrade siciliane. “Lo ha voluto il Governo Musumeci, infatti – dice Falcone – abbiamo salvato il tratto Rosolini-Ispica dall’abbandono e lo abbiamo consegnato nel 2020 ai siciliani, portando per la prima volta l rete autostradale in provincia di Ragusa”.

“Abbiamo poi rilanciato la costruzione del lotto Ispica-Modica a cui si aggancerà la nuova autostrada fino a Scicli. Presto porremmo la prima pietra, quale nuovo frutto della primavera infrastrutturale del Sud-est spinta dal Governo della Regione. Un ringraziamento va al ministro Mara Carfagna per l’attenzione riservata alla Sicilia” ha concluso Falcone.

Asse tra Regione e Governo

Secondo il presidente della Regione, Nello Musumeci, il risultato del finanziamento di 350 milioni è “il frutto – sottolinea Musumeci – di un lungo lavoro sinergico tra Regione e governo centrale e di ben tre incontri avuti con il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, che ringrazio per la sua attenzione”.

“Fondi immediatamente disponibili”

“È un’ottima notizia perché – dice il deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale – si tratta di fondi immediatamente disponibili in quanto l’opera già cantierabile. Mi permetto di ricordare, infatti, che si è trattato di un lavoro portato a termine durante la precedente legislatura regionale. Mi auguro ora che questo passo in avanti possa essere propulsivo per trovare presto le economie per proseguire con gli altri lotti, arrivando fino a Marina di Ragusa”.