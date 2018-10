risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Cambio al vertice della Banca agricola popolare di Ragusa. Lo rende noto la stessa banca in un comunicato: l’Istituto di credito ha comunicato infatti la sottoscrizione di un accordo con il direttore generale Giambattista Cartia per la risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro con efficacia dalle ore 24 del 24 ottobre 2018.

Giambattista Cartia assumerà a far data dal 25 ottobre 2018 la carica di Direttore Generale presso la controllata Finsud SIM Spa. Nelle more di future determinazioni, a norma di Statuto, il Direttore Generale è sostituito in tutte le sue funzioni, deleghe e facoltà, dal Vice Direttore Generale più anziano Gaetano Cartia.

Da settimane ormai si parla di nuovi assetti della banca ragusana di cui è presidente Arturo Schininà. Secondo indiscrezioni Saverio Continella (catanese, 51 anni, viene dal Credito Valtellinese) potrebbe diventare a breve uno degli uomini di vertice della Banca Agricola Popolare di Ragusa.

(foto tratta da EconomySicilia).