Questura di Ragusa

Era diventato, secondo la polizia di Ragusa, un luogo di ritrovo per pregiudicati, alcuni dei quali con precedenti per spaccio di droga, un bar di Pozzallo. Per questo motivo, la Questura ha sospeso per un periodo di 15 giorni la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al titolare dell’attività commerciale.

“Tale provvedimento si è reso necessario poiché i locali e le pertinenze ove insiste l’esercizio, così come è stato accertato a seguito di ripetuti – spiegano dalla Questura di Ragusa – e mirati controlli tesi alla repressione ed al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti posti in essere da militari dell’Arma appartenenti al suddetto Comando Stazione, erano divenuti punto di incontro di pregiudicati e persone gravate da pregiudizi penali per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto, nonché di destinatari di misure di prevenzione personale”.

Ed in prossimità di questo locale, secondo quanto riferito dalla polizia, si è anche verificata una rissa che ha rischiato di risucchiare passanti e famiglie. ” Dalla ricostruzione della dinamica -spiegano dalla Questura di Ragusa – accertata è risultato che uno dei soggetti presenti, in stato di ubriachezza, unitamente ad altri facinorosi, verosimilmente per futili motivi, aggredivano altri 2 giovani presenti sul posto causando loro delle lesioni con prognosi rispettivamente di 20 e 5 giorni. L’evento criminoso ha senz’altro costituito una concreta turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica in quanto avvenuto in circostanze di tempo e di luogo che vedevano la presenza di numerose altre persone nei luoghi teatro della violenza”