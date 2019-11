è accaduto a vittoria, la donna è finita al pronto soccorso

Due alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Pappalardo’ di Vittoria litigano in classe durante la ricreazione e una bidella nel tentativo di separarli viene colpita al collo.

La collaboratrice scolastica è stata curata al pronto soccorso dell’Ospedale di Vittoria, mentre, per i due ragazzi preadolescenti sono in arrivo provvedimenti disciplinari.

La dirigente scolastica Daniela Amarù rimanda ogni decisione al consiglio di classe che assumerà i provvedimenti dovuti nei confronti dei due scalmanati alunni.

L’episodio sarebbe accaduto in un momento in cui l’insegnante si era allontanato, chiedendo alla donna di tenere a bada per pochi minuti la classe.