Agroalimentare

La Regione finanzia la “Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria della Cacioteca Regionale Siciliana del CoRFiLaC”, per un importo di oltre 798 mila euro.

La ricerca di Produzioni Casearie Tradizionali Siciliane

Per questo il consiglio direttivo ed il personale del CoRFiLaC ringraziano il Governo Regionale per aver puntato sul rilancio del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero Casearia e dell’Agroalimentare. Si tratta di una istituzione che sta già lavorando per riposizionarsi a livello internazionale per la ricerca sulle Produzioni Casearie Tradizionali Siciliane a supporto dei piccoli produttori che operano un’agricoltura sostenibile a tutela di territori spesso marginali.

Cosa è il CoRFiLaC

Il CoRFiLaC sin dalla sua istituzione si è dedicato al sostegno delle realtà rurali che non rappresentano semplicemente un comparto produttivo, bensì dei presidi territoriali a difesa dell’ambiente e della bio-diversità specifica dei diversi luoghi di produzione, altrimenti inutilizzabili per la marginalità degli stessi. Oggi questo ente di diritto pubblico, grazie anche alla rifunzionalizzazione della Cacioteca Regionale Siciliana, ed attraverso le ricerche sulla qualità e la certificazione delle DOP, le ricerche di mercato e sul comportamento dei consumatori, che verranno messe a punto all’interno di un nuovo laboratorio di neuroscienza (Brain Lab) di recente istituzione, cercherà di aiutare i piccoli produttori a valorizzare queste produzioni con appropriate strategie di comunicazione, promozione e marketing.

Riportare il CoRFiLaC ai lustri di un tempo

“Le risorse finanziare necessarie per riportare il CoRFiLaC ai lustri di un tempo sono di entità maggiore rispetto all’attività di base, ma siamo fiduciosi considerato il positivo riscontro espresso da tutti i Parlamentari della Provincia di Ragusa che hanno sostenuto il CoRFiLaC fortemente all’ARS. Fondamentale è stato il sostegno del Presidente dell’Assemblea Regionale, della Commissione Bilancio, dell’Assessore al Bilancio e dell’Agricoltura”. Queste le parole di Giuseppe Licitra, Presidente CoRFiLaC – “E’ tangibile una nuova aria propositiva verso il CoRFiLaC che lascia ben sperare”